全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席した。

昨年の全日本大学女子駅伝は１４度目の出場で１０回目の２位と、今年こそ優勝を勝ち取りたい大東大は、エース区間の最長５区にサラ ワンジル（３年）を、最終６区に野田真理耶（３年）を起用した。

また関東大学女子駅伝で１区２位の成瀬結菜、５区区間新の秋竹凛音の両１年生ルーキーも、１区に秋竹、３区に成瀬とメンバー入りを果たした。

４日に行われた関東大学女子駅伝では、野田、蔦野萌々香（３年）と昨年全日本を経験した選手を温存しながら大会新記録で優勝。外園隆監督も「みんな力がついてきた」と腕をまくる。シルバーコレクター脱却へ、万全の布陣で挑む。

大東大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）秋竹 凛音（１年）

２区（４・０キロ）森 彩純（３年）

３区（５・８キロ）成瀬 結菜（１年）

４区（４・８キロ）平尾 暁絵（３年）

５区（９・２キロ）サラ ワンジル（３年）

６区（７・６キロ）野田 真理耶（３年）