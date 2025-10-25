全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席。

前回まさかの４位で８連覇を逃し、２年ぶりの王座奪還を狙う名城大は、主将の米沢奈々香（４年）を３区、石松愛朱加（４年）を４区に配置。

学生の世界一を決めるユニバーシティゲームズ（７月、ドイツ）代表の細見芽生（１年）は１区、橋本和叶（１年）は最長の５区。期待のルーキーたちも順当にエントリーされた。

前人未踏の８連覇を目指した前回は、まさかの４位に終わった。ただ、主将の米沢ら最上級生を筆頭に気持ちを切り替えて強化に励み、今夏の練習はほとんど故障者を出さずに消化した。「今年は、勝たせてあげたい。駅伝に向かう気持ちも大きく変わった」と米田勝朗監督。負けを知った女王は、さらに強くなって杜の都に帰ってくる。

名城大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）細見 芽生（１年）

２区（４・０キロ）大河原 萌花（４年）

３区（５・８キロ）米沢 奈々香（４年）

４区（４・８キロ）石松 愛朱加（４年）

５区（９・２キロ）橋本 和叶（１年）

６区（７・６キロ）村岡 美玖（３年）