広島は２５日、磯村嘉孝捕手ら３人に来季契約を結ばないと通告した。今季１５年目だった３２歳の磯村は、１９年に自己最多６５試合、２２年に４３試合の出場も、今季は６試合の出場にとどまっていた。

「本当に野球センスがなかったんですけど、いろんな指導者や先輩であったり、裏方さん、カープ関係者以外の方にも出会わせていだいた。皆さんのお陰で１５年間、野球をやることができた。出会った皆さんに感謝しています」

けがに悩まされる時期も多かった。「うまくできるタイプではない。けがをするぐらい練習しないとできなかったので、そこに関して悔いはないです」

磯村は、中京大中京時代の２００９年夏に１学年上の堂林とバッテリーを組み、夏の甲子園で全国制覇。１０年ドラフト５位で広島入り。堂林への思いを聞かれると、目に涙を浮かべた。「中学１年からずっと一緒に野球をやらせてもらって、野球技術、人間性もそうですけど、絶対に越えられない。たくさん面倒も見てもらいました」と、感謝した。２２年７月１８日の巨人戦（東京Ｄ）では、中村健を含めた同校出身の３人で“トリオ弾”を放ったこともあった。

最も印象に残っている試合には、２２年５月１７日にフル出場した巨人戦（宇都宮）で２―０の９回にサヨナラ負けを喫した試合を挙げた。「勉強不足が顕著に出た試合。あの１試合で得たものはすごく大きかった」と振り返った。

プレー以外でも、難病を抱えた患者がいる病院を慰問するなど、社会貢献活動も積極的に行ってきた。今後は未定だが、活動は継続していくという。「人生１００年時代と言われているので、あと６７年。ライフワークバランスもプロ野球界で聞いたことがないので、僕も気にせず、突っ走っていきたいと思います」と、第二の人生に向けた思いを語った。

他に昨オフの現役ドラフトでオリックスから加入した山足達也内野手、マツダでの秋季練習に参加していた１９年ドラフト４位の韮沢雄也内野手が戦力外となった。ともに現役続行を希望。フェニックス・リーグに参加中の育成・名原典彦外野手は、育成として再契約の予定という。