俳優＆アーティストの“二刀流”の北村匠海が、MBS／TBS系「日曜日の初耳学」（10月26日22時〜）人気コーナー＜インタビュアー林修＞に登場。10代の頃に抱えていたコンプレックス、俳優＆アーティストの二刀流、成功の決め手に迫る。

林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは俳優＆アーティストとして“二刀流”の活躍を見せる旬のカリスマ、北村匠海。

自身がリーダー、そしてボーカル兼ギター務めるバンド・DISH//の代表曲「猫」がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で再生回数が２億回超え、同曲で2021年 NHK「紅白歌合戦」にも出場。俳優としては、NHK連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインの夫を演じ大好評を得るなど、アーティスト・俳優として活躍する北村。10代の頃に抱えていたコンプレックスや、出世作となった映画「君の膵臓をたべたい」「東京リベンジャーズ」への想い、そして、“出会い”の奇跡について語る。憧れの存在・小栗旬がVTRでコメントを寄せ「存在感がすごかった」と北村の第一印象を語るほか、中学生の頃から姉のように慕う松岡茉優もコメントを寄せる。北村自身も松岡から、ある人生訓を学んだというが、「松岡さんのおかげで、ブレずに生きてこられた」と語る、その強烈な人生訓とは…!?

大好評のうちに終了した、NHK連続テレビ小説「あんぱん」では、やなせたかしさんをモデルとした役を演じ、バンド・DISH//では、NHK「紅白歌合戦」にも出場と、俳優＆アーティストとしてそれぞれトップを走る旬のカリスマ・北村匠海。8歳の芸能界デビューから現在までの憧れ、コンプレックス、自身の強み、人生訓までじっくり語る。

キャリアの大きな転換点となった、楽曲「猫」との出会いのエピソードや、「あんぱん」主題歌を担当したRADWIMPSとの12歳の頃から始まった縁。そして、DISH//結成当時の秘話など、アーティスト・北村匠海の原点が明かされる。“ダンスロック エアーバンド”として、アーティスト活動を始めた当時、大きなコンプレックスとなっていたのが「バンドなのに楽器が弾けない」ということ。そこから「本物のバンドになる」と目標が定まった当時の思いを率直に打ち明ける。

俳優としては、オーディションに落ち続けていた小学生時代の思いを明かす。映画「シュアリー・サムデイ」で、監督として出会った小栗旬がVTRで登場し、当時の印象を語るほか、10代前半に学園ドラマの共演で出会った松岡茉優も「高校生の私よりずっと達観していた」とコメントを寄せる。北村は、松岡から学んだある強烈な人生訓を心に刻んでいるというが、その内容は…!?

そして、ターニングポイントになった作品と語る、映画「君の膵臓をたべたい」についても。「泣く芝居に自信がなくて。プライベートで泣いたことがなかった」という北村は、「キミスイ」で、観衆の心を震わせた、あるシーンにいかにして到達したのか、当時の舞台裏についても語る。

さらに、そんな彼を支えた家族とのエピソードも…。控えめで穏やかなキャラクターながらも、二つのジャンルで結果を出す器用さを持つ北村。成功の決め手について語ったのは「僕は地味だから」という意外な一言。その言葉に込められた思いとは…？ MZ世代のカリスマ・北村匠海の自然体な魅力が詰まったインタビュー。

番組情報

「日曜日の初耳学」MBS／TBS系全国ネット放送

2025年10月26日（日）22時00分〜22時54分◆出演者（※順不同）[ＭＣ]

林修、大政絢[スタジオゲスト]

小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、澤部佑、中島健人、ねお、早見優[VTR出演]

北村匠海、小栗旬、松岡茉優