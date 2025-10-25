元TBSアナウンサーの国山ハセン氏（34）25日までに自身のXを更新。「ダウンタウン」の松本人志（62）と共演したことを報告し、感激した様子をつづった。

国山氏は「半端なく緊張しました。まさか自分が松本人志さんの横で進行する日がくるなんて」と書き出し、松本と共演したことを報告。11月1日に開始するダウンタウンよる独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xは、国山氏がチャンネル内のオリジナル番組「大喜利GRAND PRIX」に出演することを報告していた。

国山氏は「緊張感と共に、最高に楽しい、笑いっぱなしの時間でした。松本さんは勿論最高の制作チームの皆さんと仕事が出来て幸せでした」と収録を振り返り、「松本さんは本当にお笑いを心から愛してる方です。沢山の面白いコンテンツばかりの「DOWNTOWN +」は疲れた時、笑いたい時、皆さんを元気にしてくれるはずです」ともつづった。

そして「いよいよ11月1日から新しいプラットフォームが始動します。新しいメディア、新しい挑戦にワクワクしています」とし、「私も微力ながら「大喜利GRAND PRIX」というコンテンツを盛り上げる事に貢献出来ればこの上なく嬉しいです」と記した。