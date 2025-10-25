アメリカのトランプ大統領が27日から29日まで日本を訪問する。4回目の訪問の中身とは？ そして、これまでの訪問は？

■トランプ大統領、4回目の訪日

トランプ大統領は、マレーシアでASEAN関連首脳会議に出席後、27日に来日する。27日に天皇陛下と会見し、28日には高市首相と日米首脳会談を行う予定で、拉致被害者家族らとの面会も調整されている。

また、高市首相とともにアメリカ軍横須賀基地を訪れるほか、トヨタ自動車の豊田会長ら、ビジネス関係者らも参加した夕食会も行われる見通しだ。

トランプ大統領の日本訪問は4回目。2019年6月以来6年ぶりで、第2次トランプ政権発足後は初となる。

■安倍政権時に3回来日

トランプ氏は大統領として、これまで安倍政権時に3度、来日している。

2017年、メラニア夫人とともに初来日した際は、当時の安倍首相と松山英樹選手を交えてゴルフをしたほか、日米首脳会談、拉致被害者家族との面会が行われた。

2019年5月には、天皇陛下即位後、初の国賓として来日。天皇皇后両陛下が即位後初めて会見した外国首脳となった。日米首脳会談、拉致被害者家族との面会が行われ、この時も当時の安倍首相とゴルフをしたほか、大相撲も観戦した。

また、日米両首脳夫妻で神奈川県横須賀市を訪問し、海上自衛隊の護衛艦「かが」に乗艦。日米同盟の結束をアピールした。

2019年6月には、G20大阪サミットにあわせて来日。ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家主席と会談した。その後、トランプ氏は韓国に移動し、南北の軍事境界線上の板門店で北朝鮮の金正恩氏との会談を行った。

トランプ氏は、今回も日本の後に韓国を訪問する予定で、29日に米韓首脳会談、30日に米中首脳会談を行う予定だ。ホワイトハウス高官は「今回の外遊日程に米朝首脳会談は含まれていない」としているが、トランプ大統領は依然、金正恩総書記との会談に意欲を示している。