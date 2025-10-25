メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、２４日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。

この日のテーマは「【結婚】パートナーの写真を撮りますか？」。

８月に女優・二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザーは「俺、マジで写真撮んないんですよ」と話した。つづけて「（写真を）撮るじゃないですか？みんな。でも、それが別に悪いことじゃなくて。（自身の場合は）単純に写真って撮んないし、見ないなって思ってたんです」と明かした。

カズレーザーは「そもそも、自分が撮られるのがそんなに好きじゃないから（人を）撮らないってのがあるんですけど。（他人が）勝手に撮るの嫌じゃないですか」と話した。松蔭寺が「ちょっと仕事で（二階堂に）会えない時に写真を見ながら『今何してんのかな』とかさ？」と話すと、カズレーザーは「（二階堂の）映像作品いっぱいあるんで。そこらじゅうに転がってるから」と話して笑わせた。

松蔭寺が「（カズレーザーに）子供できたら変わるかもしれない。子どもの成長はやっぱり、一瞬でも見逃したくないから。俺、もうフォルダー全部、子どもだもん。ほぼ、ほぼ」と話すと、カズレーザーは「ああ、そういうこと？いや。でも、そっか。撮りたい対象が生まれたら撮るのか。どうしよう？俺、自分にもし子供生まれても全然、撮りたいと思わなかったら」と話した。

つづけて「でも、あれですよ。俺、絶対に（子どもの）体とかの型とかはいっぱいとります。絶対、それやりたいって決めてる。足型とかは絶対とるし。形に残したいんですよ」と話していた。