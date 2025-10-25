畑芽育、ヒョウ柄ミニスカ×ルーズソックスの“平成ギャル”姿公開「激カワすぎる」「似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の畑芽育が10月23日、雑誌「ar」（主婦と生活社）の公式Instagramに登場。ギャル姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】畑芽育、美脚のぞく平成ギャルコーデ
23日に雑誌「ar」（主婦と生活社）の公式Instagramが更新され、「ギャル芽育が降臨！」と11月号に登場している畑を紹介。ヒョウ柄ミニスカート、ミニ丈Tシャツ、ルーズソックスというギャルコーディネートの畑に「『NEO AGE girl』のオフショットが平成すぎ！？」とコメントが添えられている。また、畑は動画にて“ガラケー”で電話をかける仕草で「見てねー」と呼びかけている。
この投稿には「最高」「激カワすぎる」「似合う」「メイクも平成ギャル」「女神」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆畑芽育、平成ギャル姿披露
◆畑芽育のギャル姿が話題
