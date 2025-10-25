佐々木希「子供もよく食べます」朝食メニューに「朝からしっかり」「体に優しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の佐々木希が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の写真を公開し、反響が寄せられている。
佐々木は「今日の朝ごはんは、シマダヤのうどん」とつづり、朝食ショットを公開。具材にきのこが入ったうどんで「チュルンとした麺で、子供もよく食べます」とコメントも添えられている。
この投稿にファンからは「体に優しそう」「朝からしっかりご飯で素敵」「親近感わく」「朝から温かいご飯作ってて尊敬」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
