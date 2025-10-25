ワールドシリーズ第1戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦を4-11で落とした。試合後、ムーキー・ベッツ内野手は大敗にも泰然とした様子で「切り替えるのみ」と語った。

2回に先制し、3回にも1点加えたドジャース。4回に同点に追いつかれると、6回に悪夢が待っていた。

スネルが無死満塁のピンチを招いて降板すると、シーハンが勝ち越しを許し、バンダは満塁本塁打＆2ランを被弾。一挙9失点でほぼ勝負は決した。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、試合後にベッツが取材に応じる動画を投稿。「ただ切り替えるだけだ。1試合だけだし、終わったことだ。（この試合については）今さらどうしようもない。明日に集中するだけだよ」とし、6回の大量失点について「君らみんなと同じように見ていただけだよ。仕方がないこと。切り替えるのみだ」と擁護していた。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、第4打席でWS初本塁打となる2ランを放ったが、勝利に導くことはできなかった。



