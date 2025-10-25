シンガー・ソングライターのさだまさし（73）が25日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつて酷評されたという楽曲について語った。

話し上手でコンサートのトークも長いというさだ。この日も話し込んでしまい、なかなか曲をかけるタイミングが訪れないという事態となった。

それでもパーソナリティーの歌手・和田アキ子が「さだまさしを語るには、1曲はやっぱり聴かないと」と話を止めると、さだは「それは何を選ぶかで評価がまた割れるんだよ」とコメント。

「女の子の『雨やどり』なんか歌うと、“お前軟弱な、男のくせに”っていうやついるし…」とぼやくと、和田は「でもなんですか『関白宣言』は今はいい解釈になったじゃないですか」とフォロー。

さだが「最近はね」と話せば、和田は「当時はぼろくそよ」と明言。さだも「ひどかった」「今はちゃんと聴いてくれる人が増えたけどね、あの頃は要するに聴かないの、最後まで。最後まで聴かないで“俺より先に寝るな”とか、“起きるな”とか“めしは上手に作れ”とか“きれいでいろ”と、そこだけ聴いて怒っちゃうの。おばさんたちが。“何これ、こいつ、何？、女の敵…”って」と回顧した。

「“女の敵”って、その1年前までは“フォーク界のプリンス”と言われてたんですよ。それが“女の敵”」とも語ると、「俺、それから世論って言うものを信じなくなりました」と話して笑わせた。

それでも和田は「いやあでも本当に優しい歌、泣ける歌ばっかり作っているから」と称賛した。