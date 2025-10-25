元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の真彩希帆が25日、自身のインスタグラムを更新。9月に誕生を報告した第1子のお宮参りを報告した。

「ほんのり涼しくなってきた頃に和楽備神社でお宮参りをしました」と報告。「私自身も、お宮参りや七五三でお世話になった神社に我が子もお世話になる日がくるとは」と自身と同じ神社での慶事だったことを明かした。

「当日は久しぶりにお着物をきて、髪を結い（ひっつめ髪はなんだか宝塚おとめの撮影を思い出しました笑） 色々計算してお着替えさせたり バタバタしましたが何とか...」と真彩。「ご祈祷中は太鼓の音を 静かに興味深そうに聞いていましたが、お外で写真を撮る時は『もうお腹空いたよー』とギャン泣き」とつづった。

「最後の写真は 何度位置を直しても、前掛けを吸い始める姿が可愛すぎて ごめんよと思いつつも笑ってしまった時です。かわいい。笑」と思わず大笑いする写真をアップ。「元気にむちむち、すくすく育っていく姿を見ていると何だか元気をもらえます 背中と肩首はバキバキだけど 成長があっという間だ。大事に毎日を過ごしたいと思います」と記した。

真彩は2012年に宝塚歌劇団に98期生として入団。17年に望海風斗の相手役として雪組トップ娘役に就任した。21年に退団し、舞台を中心に活動している。

23年に宝塚歌劇団の脚本・演出家の生田大和氏との結婚を報告。5月5日に妊娠していることを発表。9月23日に「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました」と第1子出産を報告していた。