［ペットライフ 交遊録］文田健一郎さん＜４＞

しょうがとわさび（メス、４歳）と楽しく暮らしていた２０２３年１月、我が家に待望の赤ちゃんがやってきました。

子どもは好きだったのでいつか欲しいなと思っていましたが、２匹が子どもと仲良くしてくれるかが一番の心配でした。２匹のストレスになるかもと思いつつ、僕たち夫婦は先住ねこちゃんがいる家庭の動画などを参考に勉強していました。

妻と長女が退院して帰ってきた日、長女との初対面に「誰ですか？」という表情で戸惑っていた２匹。意外なことに、人見知りなしょうがが興味を持ち、長女が眠ると枕元にきてじっと観察していました。わさびは１か月ほど後にようやく、しょうがの隣で長女のにおいを嗅ぐようになりました。

僕たちも初めての子育てで試行錯誤でしたが、２匹も長女との関わりを考えてくれました。

長女が泣けば、わさびは一番に駆けつけて顔をなめるなどしてあやしてくれますし、遊び相手にもなってくれます。おままごとに付き合い、長女からスプーンを口に押し当てられても、抱っこされてもされるがまま。何をされても嫌がらずに相手をしてくれます。

ただ、わさびはその度に、「遊んであげていますよ！」と訴えるように見つめてくるんです。遊びが終わると僕たちがわさびをなでてあげるので、それを待っている感じ。そんなあざといわさびもかわいらしいです。

２歳になった長女は、生まれた時から２匹と一緒に育ったため、動物が大好きです。散歩中に出会うわんちゃんや、牧場にいるヤギや馬などとのふれあいも上手。自分のにおいをかがせて、徐々に距離を縮めていきます。動物とのふれあい方を教えてくれた２匹に、とても感謝しています。

今年４月には次女が誕生。２匹は「また来たな」という感じで、今回はスムーズに受け入れてくれました。「長女」のしょうがは、リビングにあるキャットタワーの上から妹たちの様子を観察。泣き出すなど収拾がつかなくなると、面倒を見ようと下りてきてくれます。

そんな２匹も、まだまだ甘えたいさかり。娘２人が寝た後は、ぺったりと寄り添ってくることも。２人がいる日中は、「姉」として我慢しようと頑張っているのかもしれません。

ねこちゃんたちが我が家にやって来てから、僕にはいろんなすてきなことが起こりました。結婚して家族が増え、目標だった五輪の金メダルも獲得しました。しょうがとわさびは僕にとっての「招き猫」だったように感じています。これから一緒に暮らす中で、恩返しをしていきたいです。

猫好きでねこちゃんのような柔軟性があることから僕は「にゃんこレスラー」と呼ばれています。これからは僕がレスリングをすることで、ねこちゃんを幸せにできるように――。そんな真の「にゃんこレスラー」になれるよう、競技も２匹との暮らしも楽しんでいきたいと思います。（レスリング選手、おわり）

