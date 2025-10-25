サンドウィッチマン伊達みきお（51）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。自民党高市早苗総裁が首相に就任してから初めての放送回だったこともあり「ぜひ頑張ってほしい」とエールを送った。

番組放送から15分を過ぎて、25、26日で仙台でのライブがあるため、収録での放送であることを明かした直後に伊達が「それにしてもですね、総理大臣が高市総理大臣、初の女性総理ということで、決まりましたねー、頑張ってほしいとしか思わないよね」と高市氏が日本では初の女性として首相に就任したことについて祝福した。

そして「なんか最近、一生懸命、笑顔も増えてきてさ、最初ずっと顔、引きつってんなーと思っていたんだけど…まあ、ドキドキしてたんだろうね、そりゃ。でも総理に決まったとたん、笑顔が自然に出るようになったのが素敵でね」と自然な笑顔が出せるようになったことを喜んでいた。

相方の富澤たけしも「極力、笑顔で人前に出るようにしてるな…と感じる」と話した。伊達も「そこすごく気をつけてらっっしゃる、というのは分かったんで」と高市氏の笑顔に触れた。

さらに伊達は「ぜひ頑張ってほしいな。しばらくやってほしいですね、やっぱりね」と短命で終わらないようにエールを送った。