韓国の実力派シンガー・ソングライター3人によるコンサート「Garden Music Concert vo.1〜Three Blooms,One Moment〜」が11月30日、埼玉・大宮ソニックシティで開催される。

出演するのは10CM(シプセンチ)、Paul Kim(ポール・キム)、Roy Kim(ロイ・キム)という豪華なメンバーだ。

10CMは、ユーモラスで都会的な歌詞、洗練されたメロディーで韓国の若者を中心に絶大な人気を誇る。Spotify月間リスナーは220万人と、高い人気を誇る。数々のドラマOST（オリジナル・サウンド・トラック）でも活躍し、ライブパフォーマンスの実力にも定評がある。近年日本でも韓ドラファンを通じて知名度が拡大中。実力派メガネ男子として、人気を高めている。

ポール・キムは、圧倒的な歌唱力と豊かな表現力に定評がある。韓国主要チャートを席巻し、国民的歌手としての地位を確立。ドラマOSTでも数々の名曲を残している。日本でも配信や動画を通じてファンが急増中。来日公演も増えており、今最も注目される韓国アーティストの1人。また日本に留学していたため、日本語が堪能だ。

ロイ・キムは、優れた作詞作曲力と叙情的で温かみのある歌声で、バラードの名手として注目を集める。人気ドラマOSTも多数担当し、韓国で幅広い層に支持されている。インスタグラムのフォロワー約50万人、YouTube登録者数35万人と高い人気を誇る。日本でもドラマを通じて楽曲が浸透し、ファンも多い。今回が7年ぶりの来日公演となる。