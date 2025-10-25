モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。自宅での食事を作る様子を公開しました。



【写真を見る】【 阿部なつき 】ぴったりヨガウェアで "お家ごはん紹介"「基本は自炊だけど 自動調理器を使って手抜きです 笑」

阿部さんは、ロングヘアを自然に垂らし、素肌の上に濃紺のヨガウェアを合わせて登場。「いつも何食べてるか知りたいってリクエストいただくので 今日食べたヘルシープレートを動画にしてみた！」と綴り、自身の食事を写した動画を投稿しました。





動画ではまず、「とりあえず老けたくないんで、私のお守り 飲む」と綴り、ビタミンCとDのサプリメントを飲む様子が紹介されています。



「続けて、「最近は、ほぼ毎日自炊」と綴り、料理を作る様子を紹介。豚肉に豆苗や、えのきを巻いて、調理器具に入れて、スイッチを押すだけで、簡単に料理が出来上がりました。





阿部さんは、「基本は自炊だけど、自動調理器を使って手抜きです 笑」と明かしています。





それでも「盛り付けだけは 映えるように食器買ったよ」と綴り、自動調理器で作った肉料理に、サツマイモ、プチトマト、バナナが、おいしそうに盛り付けられています。



阿部さんは、最後に「お料理教室に最近通い始めたので、1人で食べる時以外は、手の込んだもの作りたい 笑」と締めくくっています。







【担当：芸能情報ステーション】