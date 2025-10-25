同僚に、定年後は節約にもなると「釣り」に誘われています。ハマると“ギアや交通費”など出費が増えそうですが「月1万円」程度でも楽しめるでしょうか？

自分のギアを最小限そろえるための初期投資はいくらかかる？

公益財団法人日本生産性本部の「レジャー白書2025」（速報版）によると、余暇として釣りをした人の平均的な費用は年間5万2000円で、釣行回数は年間12.5回でした。月に1回程度、1回あたり約4300円支出している計算です。この金額だけを見る限り、毎月1万円あれば予算内に収まりそうです。

ただ、一口に釣りといっても、釣る場所や釣り方、餌の種類など組み合わせはさまざまです。その中でも、近年人気があるとされており、初心者からベテランまで幅広い層に楽しまれているのが、金属製のルアーを使って青物などの回遊魚を狙う「ショアジギング」や「アジング」。これらを始めると仮定して、必要な費用を試算します。



【初期費用】

継続的に釣りを楽しもうとするなら、自分の道具をそろえるほうが便利です。そろえたい道具別の予算は以下の通りで、合計費用は4万円ほどになります。



・釣りざお（ロッド）： 1万円台後半～2万円前後

・リール：1万円台

・ジグ（釣り餌）： 1個500～2000円ほどで、初めから3～4個は必要

・ライフジャケット： 5000～1万5000円程度

・タモ、バケツ、はさみ、プライヤー、フィッシュグリップ：タモは意外と高いこともあり、6000～1万円程度

・クーラーボックス： 不要と考える人もいますが、食用魚を持ち帰る場合は必須。3000～1万5000円程度

金額はあくまで、入門・初心者用の道具を新品で購入した場合の目安です。初期投資を抑えようとしたら、ロッドやリールなどはフリマサイトなどで中古品が売買されていますし、ジグやツール類は100円ショップなどでも入手可能です。



【都度発生費用】

釣りに行くたびに発生する主な費用は以下の通りです。



・釣り場までの交通費、駐車場代

・遊漁券、入園料

例えば、東京から片道1時間程度の距離にある有料の海釣り公園まで、一部を高速道路を使用して普通車で往復する場合、都度発生費用の目安は1回4000円程度になります。



【初期費用＋都度発生費用】

初期投資に4万円、1回につき4000円かけるとすると、月1回のペースであれば年間8万8000円ですから、月1万円の予算内に収まります。月2回ペースにすると年間13万6000円となり、どこかを削る必要が出てきます。



ステップアップするとこだわりも増えて出費も増加

釣りにハマると釣行回数が増え、よりよいギアが欲しくなり、新たな釣り方や釣りものを試してみたくなるものです。また、釣った魚を自宅調理する場合は、よりよい調理器具も欲しくなります。そうした場合に新たに発生する費用の目安は以下の通りです。

・釣行回数アップ

増えた回数分だけ、前記の都度発生費用をかけた金額が追加の費用となります。また、ギアのメンテナンスや消耗品の購入なども発生し、単体では少額でも積み重なると数千～1万円にのぼることもあるでしょう。

・ギアの充実

例えば、初中級者向け7万円台のロッドとリールのセットを中古で購入すると、半額程度になっていることが多いようです。ちょっと高いルアーを追加する場合は、1個1000～2000円はします。新たな釣りものに興味がわくと、専用のギア一式を新調することになります。

上達することで追加したくなるギアの費用は、最低でも年間3～5万円程度はみておくべきでしょう。

・おかっぱりから船釣りや遠征へ

遠方に行くほど現地までの交通費がかかるほか、乗合船で沖釣りにでると船宿代が必要になります。船宿代は1回1万円前後のところが多いようですが、釣りものによって変動があります。

・もっとおいしく食べたい

釣った魚を自宅でさばくようになると、魚専用の包丁やまな板などが欲しくなるものです。出刃包丁と刺身包丁の計2本をホームセンターなどで購入すると、5000円程度から購入できます。



まとめ

月1万円で釣りを楽しむには、ショアジギングだと初期費用を極力抑えて月1、2回の頻度であれば可能と言えます。どんな趣味にも当てはまることですが、釣りの世界にハマれば、もっと時間とお金をかけたくなりますので、初期費用にかけた分かそれ以上の出費が以降も続くでしょう。

そうなると、釣り仲間と相乗りして交通費を抑えたり、中古品を探したり、台所まわり用品を購入する際は家族と相談して賛同を得ておく、といったこまめな工夫が出費を抑えるポイントになりそうです。



