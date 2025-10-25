ブルージェイズは２４日（日本時間２５日）、本拠地トロントで行われたドジャースとのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦に１１―４で大勝し、連覇を達成した１９９３年以来３２年ぶりのＷＳ白星を挙げた。

序盤に２点をリードされ、逆にチャンスを生かせない嫌な流れだった。それを一振りで断ち切ったのはバーショだった。０―２の４回無死一塁、左腕スネルの初球、真ん中低めの９６・１マイル（約１５４・７キロ）のストレート捉え、中堅バックスクリーンへ２ランを放ち同点に。大歓声の中、ダイヤモンドを一周し、ベンチに帰ると本塁打を打った選手が羽織るジャケットを渡されチームメートと熱いハイファイブで喜んだ。

ＰＳ１２試合目でチーム２１本目の本塁打に中継した米ＦＯＸの解説者は「あのジャケットはポストシーズン（ＰＳ）で大活躍です。選手たちは縫い目が避けることなく、長持ちすることを願っていることでしょう」と語った。しかし、勢いは止まらない。

６回、右ヒザを痛めで約７週間、戦列を離れていたＰＳ初出場の先頭ビシェットが四球で出塁したのを足がかりに、カークの右前打、バーショの死球で無死満塁。ＰＳで３連勝と無双していたスネルをＫＯ。２番手の右腕シーハンからクレメントが中前に適時打を放ち勝ち越しに成功。さらには代打ルークスがフルカウントから押し出し四球を選び４―２とすると、９番ヒメネスが右前へ適時打を放ち５―２。

スプリンガーが遊ゴロに倒れた一死満塁でシュナイダーの打席で左打者のバージャーを代打に送った。ここで３番手の左腕バンダが登板。バージャーはカウント２―１からの４球目、８４・５マイル（約１３６キロ）のスライダーを完璧に捉えると、角度３１度、打球速度１０６・２マイル（約１７１キロ）で上がった打球は右中間席に着弾。ＷＳ史上初の代打満塁弾で９―２。さらにはカークの２ランでこの回、一挙９点を挙げ、突き放した。

試合後、米ＦＯＸのインタビューに応じたバージャーは「バットを少し短く持って、ボールを空中に飛ばそうと心がけただけ」と、左対左でのマインドセットについてシンプルに説明。４打数２安打１打点でＰＳ７度目のマルチ安打をマークしたクレメントは「特にここ数か月、僕たちに物凄いエネルギーを与えてくれるファンに恵まれて本当にラッキーだと思う」と話した。

試合前にＭＬＢ公式サイトが発表した記者やアナリストによるＷＳ勝敗予想は５６人中３６人が連覇を狙うドジャースの勝利を予想していた。地元での初戦に大勝したことで、流れはブルージェイズに傾いた。連勝で敵地ロサンゼルスに乗り込みたい。