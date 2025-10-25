STU48内海里音（22）が25日、都内で、自身初の写真集「STU48内海里音1st写真集 ハートのGPS」発売記念の会見を行った。

2019年にグループの2期生として加入し、24年発売の11thシングル「地平線を見ているか？ 」で初選抜。今年10月8日に、グループ加入時から夢見ていたという写真集が発売となった。

タイトルに込めた思いを聞かれると「私が普段ファンの方をSNSで監視しているのと、GPSが似ていて。ファンの方も、私のプライベートを見ているような、監視しているような気持ちになってほしいな」と驚きの理由が明らかとなった。「私は愛情が重たいほうなので、ファンの方が他の子を見ていたらすぐ嫉妬しちゃうんです」と笑ってみせた。

撮影のために食事制限や栄養管理の努力を重ねたといい、「写真集に向けて10キロの減量に成功しました」と胸を張った。撮影時の体重は「きびだんご410個分」だったそう。自炊に注力し、「とにかく油を取らないように、ドレッシングを作ったりマヨネーズも作ったりしていました」と徹底した管理で挑み、「おすすめメニューは鶏胸肉のハンバーグです」と自信を見せた。

撮影は地元、岡山県で行ったといい、「のどかな街並みで撮影しました。実際に通っていた中学校に行ったり、喫茶店に行ってオムライスを食べたり」となじみのある風景で、アイドルの姿とはギャップのある素の表情を数多くカメラに収めた。

自己採点は「100点！」と回答するも「100点なんですけど…50点で！2nd写真集を出したときに100点にしようかな（笑い）」と次なる目標を掲げた。

内海は公式サイトのプロフィル欄に「密かな野望」として「何かでバズりたい」と記載している。写真集発売は“バズる”大チャンスとも捉えられるが、その点について記者に聞かれると「今までバズったことがあるのが、SNSに『猫ミーム』の動画を載せたことなので…」と苦笑い。「写真集で、私のスタイルでバズりたい！」と宣言した。バズっているのかはもちろん「GPSのように、SNSを監視して調べます」と笑った。