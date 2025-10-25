佐田真由美「残飯が私の主食」弁当の中身が話題「ストイック」「プロ意識高すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの佐田真由美が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐田真由美が公開した“残飯”弁当
佐田は「残飯が私の主食です」とつづり、普段の弁当を披露。弁当には茹で卵、ブロッコリーの茎と思われるものなどが詰められている。
この投稿にファンからは「私も同じような弁当」「親近感湧く」「健康的」「余り物なのに彩り綺麗」などといった反響や「これで足りるの？」「ストイック」「プロ意識高すぎ」「ヘルシー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐田真由美、リアルな弁当披露
◆佐田真由美の弁当が話題
