元乃木坂46若月佑美、ミニ丈×ピンヒールで美脚披露「破壊力すごい」「ドキドキした」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】元乃木坂46で女優の若月佑美が10月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニボトム姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元乃木坂メン、美脚際立つ“超ミニ”コーデ
若月は「『若月佑美デビュー15 周年記念カレンダー2026』オフショットお届け」とコメントし、鮮やかな赤のミニ丈インナーに黒のジャケットを羽織り、赤いピンヒールを履いたショットを公開。スラリとした美しい脚を披露した。また、黒地に白ドットのノースリーブドレスに黒の肘まである手袋をつけたエレガントな装いも公開している。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「破壊力すごい」「脚綺麗すぎる」「圧巻の美しさ」「ドキドキした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元乃木坂メン、美脚際立つ“超ミニ”コーデ
◆若月佑美、ミニ丈×ピンヒールで美脚披露
若月は「『若月佑美デビュー15 周年記念カレンダー2026』オフショットお届け」とコメントし、鮮やかな赤のミニ丈インナーに黒のジャケットを羽織り、赤いピンヒールを履いたショットを公開。スラリとした美しい脚を披露した。また、黒地に白ドットのノースリーブドレスに黒の肘まである手袋をつけたエレガントな装いも公開している。
◆若月佑美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「セクシー」「破壊力すごい」「脚綺麗すぎる」「圧巻の美しさ」「ドキドキした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】