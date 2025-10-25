俳優パク・ボゴム、早朝ランニング中も輝く美貌！先輩歌手にファンへの感謝を語る微笑ましい姿も

歌手ショーンが俳優パク・ボゴムと再会した。

【写真】パク・ボゴム、韓服姿で麗しき"貴公子オーラ"

10月25日、HIPHOPデュオJINUSEANのショーンは、「ボゴムと久しぶりに早朝ランニング。楽しく話していたら、いつの間にか10km完走したボゴム、アジアファンミーティングツアーお疲れ様」と綴った。

続けて、「ツアーをしながら、ファンへの感謝の気持ちでいっぱいにして、それを共有してくれてありがとう。話を聞きながら微笑ましかった。これからまた良い作品に出会って、多くの人々に幸せを届けられるように祈っているよ」と述べた。

（写真＝ショーンInstagram）左からショーン、パク・ボゴム

そして、「早朝に運動して食べる早いブランチはめっちゃ美味しい！またすぐに会って走ろう！」と付け加えた。

これとともに公開した写真で、ショーンとパク・ボゴムは漢江（ハンガン）でランニングをしながら、親しげに写っている。

なお、ショーンと女優チョン・ヘヨンは2004年に結婚し、4人の子供がいる。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。