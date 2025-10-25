“元サレ妻”の上司に、自身の離婚を告白…不倫妻が選択した道は？【ママリ】

前沢里子(35歳)は、市役所で働く一児の母。夫のモラハラ、ワンオペ育児に耐え兼ね、不倫に走ります。間もなく不倫が夫にバレ、離婚を言い渡されます。さらに、最愛の息子・マモルの親権もうしないそうに…。家を追い出された里子は、妊娠していることが発覚。おなかの子は、不倫相手の子か、夫の子かわかりません。追い込まれた里子は、大学時代の先輩に相談し…。ワンオペ育児の苦悩と不倫の代償…そしてそこから立ち直っていく主人公の心の機微を描いた作品。『不倫して夫に親権を取られました』をダイジェスト版でごらんください。

千花さんは、私の話を静かに聞いてくれた。



「里子の苦しみ、理解できるよ…。信男にも非はあると思う。あいつ、学生時代からえらそうだったもんねー。里子、よく頑張ってたわ」



千花さんは苦笑しながら、そう言って私に寄り添ってくれた。



「でもね、里子…。きびしいことを言うようだけど、不倫は…里子らしくなかったんじゃない？」



千花さんは私の目を見て、静かに続けた。



「私はね…実は、子どものころさ…父がモラハラ気質で、その逃避のためか、母が不倫したんだよね。それで、両親は離婚。兄と一緒に、父に引き取られたの」



「え…」



私は、初めて聞く、千花さんの過去におどろきを隠せなかった。



「父親としての愛は感じていたからさ。時に反抗しながらも、折り合いをつけて大人になった。で、母への思いは複雑でねー。幼いころに、『置いていった。捨てられた』という思いがあって…」



千花さんは、さみしそうな表情を浮かべ、沈黙をした後、話を続けた。



「それでも好きだったよ…。母なのでね。もし、私がマモルの立場なら、里子のおなかの子がうらやましいと思う。母親がそばにいてくれるからさ。マモルもきっと、ママを必要としているよ」



千花さんの言葉は、私の心を深く揺さぶった。

先輩の過去と、自分が犯した過ち

不倫・離婚・親権・妊娠…。さまざまな問題が山積みななか、里子は大学時代の先輩・千花に連絡をし、今までのことを包み隠さず話します。すると千花は、まずは里子の気持ちに寄り添ってくれました。そして、きびしい言葉も。



実は、千花自身が、両親の離婚を経験。そして、子どものころに感じた正直な気持ちを明かしてくれたのです。里子も、自分の息子・マモルのことを考えると、胸が張り裂けそうです。



このあと、里子は会社に離婚と産休の相談をするために、上司に報告します…。

上司にも告げられた、きびしい一言

杏さんは、私の話を最後まで聞いてくれた。 そして、静かに口を開いた。



「前沢さん、正直に言うわ…。旦那さんにも非はあると思うけど、私もサレ妻で離婚した身からすると、前沢さんのしたことをやっぱり容認はできない」



千花さんと同様に、杏さんの言葉はきびしかった。でも、その言葉の裏には、彼女の経験からくる重みと、私への深い愛情が感じられた。



「でも、あなたが、まじめな人で…優しくてがんばり屋さんで、すてきな人であることを、一緒に働いている私は知ってる」



杏さんは少しメガネをずらして、うつ向いた。



「だれしも間違いはある…。そんなに強くないよね」



それから、紅茶をすすり、もう一度、しっかりと私を見つめた。



「今後、悩んだり、苦しんだりしたなら、もっと早く周囲の人を頼って。私はあなたの上司として、友人として、全力でサポートするから」



杏さんはそう言って、私の手をそっと握ってくれた。 杏さんのきびしくも温かい言葉に、涙が止まらなかった。

自身も、夫に不倫され離婚した経験がある上司・杏さん。きびしい言葉をかけつつも、「全力でサポートする」と、力強い言葉をかけてくれました。



先輩にも、そして上司にも、叱咤激励された里子は、おなかの中の小さな命とともに、再スタートを切ることを誓います。

子どもたちのためにも…「母親になる」

「理由はなんであれ、すべて、私の心の弱さが招いたことです…」



千花さんの言葉が頭をよぎる…。マモルは「母親は自分を置き去りにした」と、いつか思うだろう。おなかの子は、「不倫した母親に育てられている」ということを知るかもしれない。



そう思わせないように、私は変わるしかない…。「母親」になるしかない。



それに、胎動を感じるたび、エコーを見るたびに、この子に会いたい、抱きしめたい、幸せにしたいと願う気持ちにうそはない…。



「私のしてしまったことは、許されることではありません。でも、この子のためにも、マモルのためにも、強く生きていきます」



その瞬間、私の思いに応えるように、おなかの子どもが力強くうごいたのが分かった…。 私は、その胎動を感じながら、おなかにそっと手を当てた。



「ごめんね…そして、ありがとう」



この子のために…マモルのために、そして私自身のために、強く生きていかなければならない。マモルと再会できる日を信じて。マモルが…おなかの子が、誇りに思える人間になれるように…。



私は、自分の過去と向き合い、未来を歩んでいくことを決意した。

里子は、本当の意味で「母親になる」ことを決意。もう二度と、子どもに恥じるようなことはしないと誓い、新たな人生を歩み始めます。



家庭のストレスから、不倫に走ってしまった主人公・里子。自身の犯した過ちにより、大切な息子・マモルをうしなってしまいました。



それでも、里子のまわりには、里子に寄り添い、本気で心配をして叱ってくれる、すてきな人がいます。もっと早く、周囲を頼ることができていたら…と、思ってしまいますが、過去は変えられません。子どもたちのためにも、誇れる人になってほしいですね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）