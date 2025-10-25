GT-R SUV登場へ!?

2025年10月21日、日産が海外で展開する高級車ブランド「インフィニティ」は、米国で行われるカスタムカーショー「SEMA SHOW 2025」に出展すると思われる車両のティザー画像を公開。同年10 月 27 日にも全面公開するとしています。

これはGT-R級スペックの予感！

ティザー画像には、車両の後部が映し出され、リアエンブレムとして“QX80”と、“R-SPEC”（アールスペック）のバッジがあしらわれていることがわかります。

【画像】超カッコイイ！ 日産「“新”GT-R SUV」!?を画像を見る（99枚）

QX80は、インフィニティのフラッグシップモデルとなる3列シート・7人〜8人乗りSUVで、画像に写っていると思われる現行モデルは2024年に登場した4代目です。

4代目QX80のボディサイズは、全長5364mm×全幅2115mm×全高1978mmと拡大。ホイールベースは3073mmです。

エクステリアは、力強いラインと明確なプロポーションを備えた、大胆なデザイン。2023年8月に世界初公開されたコンセプトモデル「QX Monograph concept（QX モノグラフ コンセプト）」とほとんど同様のデザインで、まさに“公道を走るコンセプトカー”といった佇まいです。

インテリアは、日本文化と「雅」の理念に大きく影響を受けたという優雅なデザイン。ダッシュボードには2つの14.3インチディスプレイが採用され、クラシック、エレガント、エンハンスドの 3 種の表示が可能です。

パワートレインには、最高出力450馬力・最大トルク516 lb-ftを発揮する3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジン（VR35DDTT）を搭載。組み合わされるトランスミッションは9速AT、駆動方式はRWDもしくは4WDです。

一方、R-SPECについては、これまで日産には「シルビア」などにスペックRという高性能仕様や、「GT-R」にあったT-SPECなどのグレードはあったものの、これまでに事例が確認できず、どのようなクルマなのか正確な予想が立ちません。

しかし、“SPEC”と言う名称が与えられる場合、高性能モデルであることが多いこと、“R”の文字がGT-Rを想起させること、QX80とその日産版となる「パトロール」に搭載されるVR35DDTTはGT-Rにも用いられていたエンジンであることから、GT-R SUVと言えるようなハイパフォーマンスSUVになることが想像できます。

詳細は、前述の通り2025年10 月 27 日にも公開される予定。どのようなモデルとなるのか、注目です。