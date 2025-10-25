◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのブレーク・スネル投手が第１戦に先発し、５回０／３を投げて、８安打１本塁打、４四死球４奪三振、５失点の内容でＰＳ初黒星を喫した。試合前時点では３戦３勝と絶好調だったが、試合を作れず、試合後は「今日は制球の問題だった。真ん中に甘く入っていた。ボールのコントロールを正確にしなければならない」と唇をかんだ。

スネルは、２点リードの４回無死一塁の場面でバーショにバックスクリーンへの同点２ランを浴びた。連続無失点イニングは「１７」でストップ。チームとしては山本由伸投手がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に初回先頭打者弾を浴びて以来の被弾となった。

２―２の６回に無死満塁のピンチを招いて、降板。２番手には右腕シーハンがマウンドに上がったが、直後にクレメントに中前適時打を浴びて勝ち越しを許すと、さらに押し出し四球と適時打で３点を失った。さらに１死満塁の場面では、３番手左腕バンダを投入したが、バージャーに満塁被弾。カークにも２ランを浴び、この回だけで一挙９失点となり、２―１１となった。

中１０日と登板間隔が空いたことによる影響ついて問われると、「それは言い訳にはならない。準備できていなければならなかった。自分が準備不足だった。学んで、改善しなければならない。ストライクを投げなければならない。それが自分のやるべきことだ」と否定し、次戦に気持ちを切り替えた。