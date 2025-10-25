保存するしかない！100均離乳食グッズ「使える・使えない」リアル感想が詰まった画像に2千いいね【ママリ】

100均離乳食グッズで使う物・使わない物、正直な感想に2千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

misu🎀8m(@202405mama)さんの投稿です。離乳食は、細かく切る・こす・潰すなどの工程が多く、結構手間がかかるものです。育児は他にもやることがたくさんあるので、できるだけ手間を省きたいですよね。そんなときに便利なのが離乳食の便利グッズ。ダイソーやセリアにも、お手ごろ価格でさまざまな離乳食用の便利グッズが販売されています。ただ、お手ごろ価格でも本当に必要なものばかりではないようです。





misu🎀8mさんは、実際に使ってみたダイソーやセリアの離乳食グッズで、買って良かったもの・使わなかったものなどの感想を共有してくれました。

©202405mama

©202405mama

©202405mama

©202405mama

8ヶ月になり、使ってみた感想！

ダイソーさんセリアさんありがとう🙌

やはり実際に使用した方の率直な感想は、参考になりますよね。本当に必要なものだけを買いたい人には、有益な情報だと思います。この投稿には「薬味おろし、私も使わなかった」「幼児食になっても活躍してるのがセリアのキッズマッシャー」などの声が寄せられていました。



ママ同士でXを通して情報を共有できるのはうれしいですね。ムダなものを買わないためにも、商品を事前にリストにまとめておくのも良いかも。離乳食グッズを買いそろえるときの参考にしてくださいね。

保育園から帰宅した1歳児の写真に10万いいね

1歳の男の子のママである、もちまま・1y(＠lr1f_4)さんの投稿です。子どもの成長はあっという間。ついこの間生まれたばかりだと思っていても、どんどんと成長しますよね。だからこそ、日常の何気ない姿は大事な思い出になるはず。



もちまま・1yさんは、保育園から帰宅したお子さんの様子をXに投稿しました。

©︎lr1f_4

帰ってきてからずっとミノムシ

保育園1週間お疲れ様

1週間保育園を頑張った息子くんが、ブランケットにくるまって大きなクッションに横になっている写真。ミノムシのような見た目が愛らしいですよね。



大人でも週末になるとクタクタですが、それは子どもだって同じ。家に帰ってきてホッとしたでしょうし、まるで「1週間疲れたわ～」と言っていそうです。園で一生懸命遊び、がんばったこともたくさんあるのでしょう。今週の疲れを癒やし、ゆっくり休んでほしいですね。投稿には「1週間おつかれさま」「口がかわいい！」などさまざまな声が寄せられていました。



子育ては大変なこともたくさんあり、思い通りにいかないことの連続。しかし、こんな風に子どもに癒やされることもたくさんあるのではないでしょうか。日常の中のちょっとした光景をたくさん写真に残しておくと、いつまでも大切にしたい宝物になりそうですね。

7万いいね！子どもが考えついた二度寝の幸せを味わう方法

小説家・古矢永塔子(@tokokoyanaga)さんの投稿です。ある日突然、お子さんが「寝てから1回起こして」とお願いしてきたそう。せっかく寝たのに起こしてほしいワケとは…？



その不思議なお願いの裏には、ある願いがあったようです。子どもとは思えない発想と、そのお願いに全力で応える古矢永さんのやりとりがほほえましくて…

昨夜子供が「朝2度寝するときみたいな気分で夜寝れたら最高だから１回起こして」と言ってきたので、要望通り就寝30分後に電気を全部つけ見逃し配信のめざましテレビもつけて「朝だよ遅刻するよー！」と起こしたら、そのあと「わ～これから８時間も寝れるんだ…」と幸せそうにすぐ寝たんですけど何これ

朝の二度寝の最高な気分を味わいたくて、一度起こしてとお願いしたのですね。確かに二度寝は幸せですが、せっかく気持ちよく寝ているところを起こされたら、不機嫌になってしまいそうなところ。しかし、起きてすぐ「8時間も寝られるんだ」とポジティブに受け止められるところが、無邪気でたまりません。



お子さんの発想はもちろん、それに全力で応える古矢永さんもすてきですよね。やりたいと言ったことを否定せず、一緒に楽しむ姿勢はまねしたいものですね。この投稿に対し「天才の発想では」「素晴らしい発想。将来が楽しみ」とのリプライがつき、7万を超える「いいね」もついていました。



こちらの投稿をされた小説家・古矢永塔子さん著『初恋食堂』が2024年2月6日より小学館文庫から発売中。小さな居酒屋に集う愉快な人々とおいしいまかないご飯。寒い時期にほっこり温まる小説です。



二度寝のことだけではなく、きっと普段から面白いことをたくさん考えていそうなお子さんとの会話に、心がホカホカと温まる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）