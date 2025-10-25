子どもの悪口に、ついカッとなり反撃。でも、大人気なかった…母の後悔【ママリ】
息子の悪口を聞いてしまった
先程習い事で息子が数人に悪口を言われていました。
息子は他の子と離れた所にいたので聞こえていませんでしたが、私はすぐ横にいたので聞こえてしまいました。
私はついカッとなり「○○(←息子)が何？」と聞きました。
するとその子たちは黙ったのでもう一度「○○が何？」と聞き、「影でコソコソ言わず○○に直接言いなさい」と言いました。
正直言い足りないし、その子たちはよく悪口を言っているので言葉が悪いですが、泣かせるほど叱りたいです。
しかし子供間の事なのでよっぽどの事がない限り放っています。
息子も特に気にしていないようなので…。
その子たちは習い事や学校でもちょくちょくトラブルを起こすので、本当ににいい加減にしてほしいです。
酷い時には報告しますが…
先程も書いたようにカッとなってそう言いましたが……大人げなかったかな～……と。。
すみませんが、批判のコメントは御遠慮ください。🙇♀️
子ども同士のことに親が口を挟むのはほどほどにしたいものですよね。しかし、自分の息子の悪口が聞こえてきた投稿者さんは我慢できず、悪口を言った子どもに言い返してしまいました。
きつい言葉ではないものの、カッとなって咄嗟に反応したことに少し後悔している投稿者さん。大人気なかったかもと思いながらも、こういうときはどう対処すればよかったのかと思っているそう。
悪口への対応にさまざまな意見が
この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。
その中に投稿者さんに対して「大人気なくない」というコメントがありました。
大人気なくないです！！
子供の悪口言われてカッとならない親はいないと思います！
投稿者さんの対応は大人気なくない、という意見がありました。子どもを持つ親なら投稿者さんの対応を支持する人は多いかもしれませんね。この方が言うように、子どもの悪口を言われて腹の立たない人はいないはずですから。
この他に「私もそんな風にしたい」というコメントがありました。
ママさんカッコいいです！😭
全然大人げなくないです。
私も、息子をそんな風に守れる母親でありたいです。
息子を守った投稿者さんを称賛する意見がありました。この方は投稿者さんの対応をお手本にしたいと思ったようです。息子のためとは思っていても行動するとなると勇気がいるものです。投稿者さんの母親としての強さには感動してしまいますね。
息子の悪口を言われて腹の立たない母親はいない
子どもを大切に思う親なら、我が子がつらい思いをする姿は見たくないものです。投稿者さんの対応は、まさに息子を思っての行動であり、「大人気ない」なんてことはありません。むしろ、多くの母親が共感したのではないでしょうか。
怒りの中にも冷静さを保ちながら対応できたことは、とても立派です。もし感情のままに激しく怒っていたら、確かに「大人気ない」と捉えられたかもしれませんが、投稿者さんはそうではありませんでした。親として、子どもを守る姿勢は間違っていないように思えますね。
