5人組バンド「BIGMAMA」は25日までに公式Xを更新。24日に開催した公演において、ライブハウスの水道管が破裂し、演奏を一時中断した後に中止となったことについて、「ライブハウスおよびBIGMAMAの機材全て無事でした」と報告した。

バンドのXでは24日に「本日開催しておりました「Welcome to the MOTHERLAND」下北沢ERA公演でございますが、演奏中に場内設備の故障にがあり、中断〜中止となりました」と報告。「ご来場いただきました皆様にはご迷惑おかけいたしまして誠に申し訳ございません」と謝罪し、「つきましては、振替公演を予定しますので、調整がつき次第ホームページ・SNSでご案内させて頂きます」と呼びかけた。

会場の下北沢ERAによると、バーカウンター内水道管が破裂し、浸水したという。BIGMAMAは続く投稿で「水によるトラブルでしたが、ライブハウスおよびBIGMAMAの機材全て無事でした」と報告した。

また、下北沢ERAも公式Xを通じ「本日(10/24)ライブ中にERAバーカウンター内の水道管破裂による浸水について、水道管の工事も終わりBIGMAMAの機材およびERAの機材も全て無事であったことをご報告させて頂きます。漏電等の被害もありませんでした。状況を受け止めて会場内から退出にご協力頂けたご来場のお客様、即座の中止の判断を了承頂けたBIGMAMAのメンバー皆様に感謝を申し上げます」と伝えた。

きょう25日から営業を再開するとし、「この度はご迷惑ならびにご心配をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。