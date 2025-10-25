◇東京六大学野球秋季リーグ戦第7週第1日 1回戦 明大3―1立大（2025年10月25日 神宮）

明大がドラフトで指名された3人の活躍で開幕からの連勝を9に伸ばし、チーム史上2度目の10戦全勝に王手をかけた。

朝から降り続く雨の影響でマウンドはぬかるむ悪条件。ロッテから2位指名された毛利海大（福岡大大濠）は「相手も同じ条件。自分の力を出せば抑えられると思って投げました」と冷静に1球ごと丁寧に投げ込んだ。立大の先発は高校の1学年後輩の森本とあって負けるわけにはいかなかった。

6回を投げ4安打7K無失点の4勝目。防御率も1・13でトップとなり春に続いて最優秀防御率、最多勝、ベストナインの投手“三冠”もみえてきた。

西武1位の小島大河（東海大相模）も毛利の力投に6回、1死満塁で先制の左犠飛。日本ハム1位の大川慈英（常総学院）が8回から登板し1失点したもののリードを守り切った。

戸塚俊美監督は「毛利は試合を作ってくれて先制点を与えず、ウチのペースでできた。9連勝？よくここまできたね。できたら10連勝したいね」と偉業に闘志を見せていた。