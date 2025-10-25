¡ÖWS¤Ç¤¢¤ó¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬6²ó¤Î9ÆÀÅÀ¤Ë¶ÃÃ²¡¡¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬2¿Í¤Î²ñÏÃÌÀ¤«¤¹
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º11-4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
½éÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÀþ¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤º11ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÇÀþÁ´ÂÎ¤¬½àÈ÷ËüÁ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£(ÂåÂÇ¤Î3¿Í¤â)ÂÇ·âÎý½¬¤Î»þ¤«¤é½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î²ó¤Ï¥Ü¡¼(¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÁª¼ê)¤Î»Íµå¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤¿¡£ÂÇÀþÁ´°÷¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¹¥Åê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼êÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢µå¿ô¤ò¤Ê¤²¤µ¤»¤ëÀïÎ¬¤ÇÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö(1²ó¤Ï)29µåÅê¤²¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤¬Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ìÈà¤¬¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢¥Ð¡¼¥·¥ç¤¬¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀïÎ¬ÄÌ¤ê¤Ë4²ó¤Ë¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥çÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢6²ó¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î6²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹(¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê)¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈà¤¬¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ó¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤êÀ¨¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ¶ÃÃ²¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£