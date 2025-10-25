自分らしさを纏う♡APEEが贈る原宿ブラ＆ストリートスタイル

東京・原宿から、Z世代の感性に寄り添うブランド「APEE」が待望の秋冬コレクションを発表しました。「自分らしさを抱きしめ、大胆な鼓動を解き放て。」をスローガンに掲げた今季は、原宿カルチャーのDNAを再解釈しながら、ストリートとスウィートを融合♡旗艦店「APEE STORE HARAJUKU」の誕生とともに、新しい世代のファッションムーブメントが始まります。

APEEが描く“今”のストリートカルチャー

APEEは、A BATHING APE®から誕生したウィメンズライン。ブランドの象徴であるハートモチーフとカモフラ柄を中心に、個性と自由を表現するスタイルを提案しています。

新スローガン「自分らしさを抱きしめ、大胆な鼓動を解き放て。」のもと、2025年秋冬はZ世代の“かわいい”を再定義。

BABY MILO® FAMILYのキャラクター「BABY DOPPY」「BABY CORE」が主役のデザインも登場し、ポップで遊び心あふれるストリートスタイルを展開します。

極暖で美脚見え♪「Fabrich裏起毛タイツ」で叶える冬の温活スタイル

APEE秋冬コレクション♡個性が煌めく4ライン

今季は、4つのテーマラインが新登場。

APEE BROWN LINE

APEE BROWN LINEでは、アースカラー×筆記体ロゴが大人かわいいストリートスタイルを演出。

APEE BLUE LINE

APEE BLUE LINEは、機能性とデザイン性を兼ね備えたSporty Chic。レギンスやスポーツブラなど、アクティブ女子にぴったりのラインです♪

さらに、カモ柄ジャケットやハートバッジ付きスウェットなど、甘さとクールを融合したアイテムが勢ぞろい。

【主な商品ラインナップ】

・Heart badge Hooded zip up sweater 8,250円（税込）

・Heart intarsia jumper 8,800円（税込）

・SUEDE JACKET 25,300円（税込）

・EMBOSSED DENIM JACKET #2 15,400円（税込）

・PU quilted jacket 27,500円（税込）

・COACH JACKET 18,700円（税込）

・RAGLAN PRINTED TEE 4,400円（税込）

・BABY CORE PRINTED CROP TEE 4,400円（税込）

・PU BADGE WASHED STRAIGHT JEANS 9,900円（税込）

・HEART BADGE CAMO SWEAT PANTS 7,150円（税込）

原宿旗艦店がオープン♡限定キャンペーンも開催

「APEE STORE HARAJUKU」では、ブランドの世界観を体感できる空間演出が魅力。ピンクのハートカモ柄を基調に、BABY MILO®がハートロゴを抱く3Dスカルプチャーが設置されています。

さらに、限定Tシャツ「TOKYO × BABY DOPPY」コレクションの販売や、フォロー特典・購入キャンペーンも実施中。

【注目の特典】

・Instagramフォローで限定ステッカーorピンバッジをプレゼント

・16,500円（税込）以上の購入でAPEEオリジナル編みトートバッグ進呈

・お好きなソックス3足セット\4,250（税込）で販売

APEEの世界観をリアルに体感できる原宿旗艦店で、自分らしい“かわいい”を見つけて♡

自分らしく輝く“原宿ガールズ”へ♡

APEEが描くのは、ファッションを通して自分らしさを表現する新しい時代の女の子像。

「青春」「愛」「自信」というブランドのメッセージを胸に、自由に、しなやかに、自分だけのスタイルを楽しんで。

原宿から始まるこの新しいムーブメントは、きっとあなたの“かわいい”をアップデートしてくれるはずです♡