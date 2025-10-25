お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻が25日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。子どもを藤本の母親に預ける際のエピソードを明かした。

番組では「ミキティ庄司が選ぶ！料理＆名場面大放出SP」が放送された。

夏菜（36）がゲスト出演した回では、2児の子どもを育てる夏菜が「仕事のときとか、結構週に3回くらいおじいちゃんおばあちゃんみんなご飯みたいなことをやってるから、預け過ぎてて申し訳ないなって気持ちもどこかにあって」と仕事との両立を相談した。

藤本は「預けたらいいのに」と反応し、庄司は「ミキティのスケジュールは全部お母さんも知ってて」と藤本の母が見てくれていると明かした。藤本は「だってお金払ってるもん」と答えた。

夏菜は「だからそう。そう思って。お金払ったら気持ち良く預けられるのかなと思って」と共感。藤本が「絶対払った方がいい」と指南すると、夏菜は「やっぱそうします」と即答した。

藤本は「1人目生まれたときに『バイトにしましょう』ってお母さんと2人で話し合って。もう『孫かわいい』のレベルじゃない。お互い仕事だから、文句言わないでってお母さんに言って」と経緯を明かした。

夏菜は「すごい良いアイデア。一番信用できますしね」と絶賛した。

庄司は「シッターさんよりも格安でやってくれてる？」と聞くと、藤本は「シッターさんより安く（やってもらっている）」と答えた。

庄司は「給料上げてって言われないの？」と聞くと、藤本は「言われないけど、『明日オフか〜』って言われる。『連絡してこないでくださいね』って（言われる）」と答えた。

“バイト代”は現在も払っているといい、庄司は「封筒にあるもんね。リビングのダイニングテーブルに『けいこさん』って書いて」と明かした。スタッフは「そんな生々しい…」と反応し夫妻は笑っていた。