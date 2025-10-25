漫才コンビ「トミーズ」雅（65）と健（66）が25日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に生出演。女優綾瀬はるか（40）の“うろ覚え”に反応した。

この日の番組では、23日に行われた「UNIQLO UMEDA」のリニューアルオープン記念のイベントの模様を紹介。イベントには同ブランドのCMに出演する綾瀬と俳優松下洸平（38）も来場しており、番組がインタビューを行った。

大阪で食べたいものを聞かれると、松下は「ベタで申し訳ないですけど、きのうタコ焼き食べました」と明かし、綾瀬は「わあ、いいなあ。私もタコ焼き食べたいです。タコ焼き食べたいですし、タコ焼きのどアップの写真を撮りたいです。かつおが泳いでいる…」と話した。

ここで、スタッフがトミーズの写真を見せて2人を知っているか聞くと、松下は「はい、もちろんです」と即答。

一方の綾瀬は「あ、トミーさん！」と回答。スタッフに「トミーズ」と訂正されても、「はい、はい。トミーさん！」となぜか再び自信を持って答え、松下が「トミーさんじゃない、トミーズさんですね」と苦笑しながらツッコんだ。

2人へのコーディネートのアドバイスを求められると、綾瀬は雅にはネイビー、健にはオレンジのニットを勧め、松下も「おそろいでユニクロのカシミヤのセーターを着ていただきたいですね」と提案していた。

スタジオでこのVTRを見ていた雅は、「トミー…トミーでええねんけど…。トミーとトミーでトミーズっていう…」とガックリ。

アキナ山名文和（45）が、「（綾瀬が）雅さんを指さして『トミーさん』って言ってましたよ。ということは、健さんは『ズ』さん」と指摘すると、健も「“ズ”でええわ…」とションボリしていた。