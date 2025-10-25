気を整える東洋医学の知恵、ネガティブな情報から離れるセルフケア【その、しんどさは「季節ブルー」】

【春のセルフケア】負のエネルギーの人から離れる

春は新しい出会いが多く、心が躍る季節ですが、東洋医学の視点から見ると、心と体は２つの負の「気」にさらされやすく、注意が必要な時期でもあります。

ひとつは、春特有の自然環境からくる外部の「邪気」、「風邪」です。体のバリア機能を乱すため、病気にかかりやすくなり、心と体の土台がゆらぎやすくなります。

もうひとつが、新しい環境や人間関係といったストレスから生まれる、自分自身の中の気の乱れです。ストレスは「肝」の働きを乱し、エネルギーである気の流れを滞らせる「気滞」を引き起すと考えられています。

Ａ子さんのように、理由もなくイライラしたり、無意識にため息が出たり、胸が詰まったり、お腹が張ったりするのは、まさに、この気滞のサインなのです。このように、外からは「風邪」に、内からは気滞に挟み撃ちにされるのです。

そんなときに、不平不満を言う人や過剰な要求をしてくる、負のエネルギーを持つ人との関わりは、肝にさらなる負担をかけ、気の滞りを深刻化させかねません。『黄帝内経』にも、精神的なストレスが五臓の気の流れを突然停滞させ、永久に遮断することがあると記されています。

自身の清らかな気を守り、気のめぐりを健やかに保つためには、意識的にそうした環境や人から距離を置くことも、大切な養生と言えるでしょう。必要以上に他人の話に深入りしない、ゴシップや批判的な会話からは距離を置く、SNSの閲覧時間を制限し、ネガティブなニュースや情報からは意識的に離れる、といった工夫をしましょう。

物理的な距離をとることが難しい場合は、心の中で「これは自分の問題ではない」と境界線を引くイメージを持ちます。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄