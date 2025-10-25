夫の女友だちが「彼は私の手料理が好き」とマウント…本当に夫とは何もない？
あなたは夫の女友達の存在に悩まされたことはありますか？ 結婚前からの友人関係に口を出したくないけれど、異性とのあまりに近い距離感は妻としていい気はしません。
ましてや女性側に夫への好意があった場合、円満な夫婦関係にも大きな亀裂が入ることがあるのです…。
今回は、読者からの反響が大きかった、夫の女友達トラブルの人気2作品を紹介します。
上から目線で「夫へのアドバイス」をしてくるママ友
真紀さんから見た玲子さんは、とても明るくて優しい人。旦那様ともラブラブで、理想の奥様という感じの華やかな女性のようです。
しかし、初めて自宅へ招いたときに手作りのおつまみを「夫に食べさせて」と渡された真紀さんは、彼女の行動を怖く感じてしまうのです…。
続いて紹介するのは、子どもが生まれても「夫と距離が近すぎる」女友達のエピソードです。
馴れ馴れしい夫の女友達にモヤモヤが止まらない
たしかに夫にとっては青春時代をともに過ごした大切な友達なのかもしれません。けれど彼女の前で、その彼氏にベタベタくっつく無神経さには引いてしまいますよね。
正直、有紗さんからすると由紀さんは苦手なタイプの女性のようですが…。
鈍感な夫は当てにならない！妻として夫の女友達にどう立ち向かう…？
(ウーマンエキサイト編集部)
