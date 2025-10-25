◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ 11―4 ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、32年ぶり出場の地元ブルージェイズがドジャースを11―4で破って先勝した。

2点を先行されて迎えた4回、6番バーショがド軍左腕スネルからバックスクリーン直撃の同点弾。2ー2の6回に無死満塁から7番クレメントの中前適時打などで3点を勝ち越すと、代打バージャーがWS初打席で右中間へ満塁本塁打。代打満塁本塁打はWS史上初、ポストシーズンでは4人目の快挙となった。さらにこの回、5番カークが2ランを放ち、WS歴代3位の1イニング9得点で試合を決めた。

ブ軍先発が左腕スネルだったためベンチスタートとなったバージャーは、「直前のイニングくらいから“準備しておけ、出るかもしれない”と言われていました。（2番の）デービス（シュナイダー）がネクストに入ったところで“お前がここで打つぞ”と言われて、それで行きました」と状況を説明。左腕バンダのスライダーを右中間スタンドへ運び「相手が左腕を出してきたので、とにかくボールを前に飛ばして、1点でも返そうという気持ちだけでした。それが思った以上の結果になりました」と話し、「間違いなく最高です」と笑みを浮かべた。

前日練習では“ I hit balls hard（俺は強い打球を打つ）”と書かれたTシャツを着用。「あれはマイナー時代に、打撃コーチたちが配ってくれたシャツなんです。確か2021年だったかな。タダでもらえたし、気に入ってたんで」と笑いながら説明し、「目標はボールを強く打つことなので、ちょうどいいですよね」とうなずいた。一方、試合後にはテレビ解説を務めた通算541本塁打のデービッド・オルティス氏からTシャツをプレゼントされたが、「（スタジオに）置いてきました。“Red Sox”って書いてありましたからね。さすがに着ませんよ」と明かし、「敵チームのTシャツは無理？」と問われると「もちろんです。同地区のチームのシャツなんて着ません」と話して笑いを誘った。