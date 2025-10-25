１９世紀までに野生絶滅し、各国の動物園で生き延びてきたシカ科の「シフゾウ」が、日本から姿を消そうとしている。

国内でも６０頭以上が飼育されてきたが、海外からの輸入制限や高齢化に伴い減少。今年６月にわずか３頭となり、動物園関係者は「繁殖を続けるのは困難。動物園が『箱舟』の役割を果たしてきた歴史を伝えていきたい」と話す。（広島総局 柴山倫太朗）

ひづめは牛・頭は馬・角が鹿・体はロバ似？

「アスカ！」。広島市安佐動物公園の飼育技師、清水小波さん（２８）が声をかけると、雄のアスカ（１６歳）が駆け寄る。雌のアオイが５年前に１８歳で死んでからは、たった１頭で暮らす。

アスカが飼育されている園の西側エリアでは６月、野生のツキノワグマが入り込み、このエリアへの立ち入りが禁止に。清水さんは「希少動物であることだけでなく、アスカのかわいい一面も知ってもらいたいのに」と、もどかしさが募る。

中国原産のシフゾウは、体長約２メートルの大型のシカ。乱獲などの影響で絶滅したが、１９世紀に欧州に持ち込まれた一部の子孫が各地の動物園で飼育されている。

国内には１８８８年、清国から東京・上野動物園につがいの２頭が贈られたが、途絶えていた。その後、１９６３年にスイスから東京・多摩動物公園に雄２頭が渡り、６９年には熊本市動植物園がオランダから雄雌１頭ずつを受け入れた。

環境省によると、２００６年時点で広島、多摩、熊本の３園と秋田市大森山動物園で飼育。広島を除く３園で計４１頭の繁殖に成功し、これまでの飼育数は４園合計で６０頭を超える。

しかし徐々に数を減らし、今年６月、多摩のアオバ（雄）が１８歳で死に、広島のアスカと熊本のチョッパー（雄、１２歳）、ありさ（雌、２１歳）だけになった。

３頭まで減った大きな要因は２０００年代以降、海外からの移動が厳しく制限されているためだ。

熊本市動植物園の飼育担当、柴田勇己さん（３０）によると、牛や豚がかかる口蹄疫（こうていえき）などの家畜伝染病を広げるリスクがあるとして、海外からの輸入規制が強まった。平均寿命は２０歳前後とされ、導入が進まない間に国内のシフゾウが高齢化し、輸入再開の見通しは立っていないという。

柴田さんは「国内では近親交配を避ける意味でも繁殖の継続が難しかった。日本にシフゾウがいなくなる日が近づいており、一人でも多くの人に見に来てほしい」と呼びかけている。

◆シフゾウ＝シカの仲間。ひづめは牛、頭は馬、角が鹿、体がロバに似ているが、四つのいずれでもないことから「四不像（しふぞう）」と名付けられた。国際自然保護連合のレッドリストで「野生絶滅」（飼育下で存続する種）に分類され、中国では野生への復帰活動が進んでいる。

シフゾウの角、正倉院展に出展…専門家調査で判明

シフゾウの角が、２５日から１１月１０日まで奈良国立博物館（奈良市）で開催される「第７７回正倉院展」に出展される。

この角は、奈良時代創建の正倉院に宝物として収蔵されていたもの。明治時代以降、「トナカイの角」の意味で「馴鹿角（となかいのつの）」と目録に記されてきたが、専門家の調査で近年、シフゾウと判明した。

シフゾウは中国北部〜中部の湿地帯に生息し、かつては「神の使い」とされていた。調査した高橋啓一・滋賀県立琵琶湖博物館名誉館長（古脊椎動物学）は「シフゾウは当時、日本にはおらず、宝物の角は中国大陸からもたらされたものだろう」と推察する。