¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ùºé²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶¦±é¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê£´£°¡Ë¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê£²£³¡Ë¡¢Æî¶×Æà¡Ê£±£¹¡Ë¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿ùºê¤ÏÎ¾¸ª¤òÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢£²£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤È¼ñÌ£¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¡¢º§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¬·ë²Ì¤Ï»¶¡¹¤Ê·ë²Ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Í³²ÅÎ¤¤ò±é¤¸¤ë¡£Â¿¤«¤Ã¤¿¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸å¤â¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡³©Àî¾Þºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß»á¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò±Ç²è²½¡£ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ¶ÃÏ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÅÐ»³¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¹Ô¤±¤Æ¡£ÌÚÁ¾¶ð¥±³Ù¤È¤¤¤¦»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³Äº¤Ç¿©¤Ù¤¿¥µ¥é¥ß¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Ì£¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¯·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£