今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。
■水曜日の鮭ハラス丼いくらのせ
■鮭ハラス丼いくらのせ
材料（1人分）
ごはん…1杯
鮭ハラス…100g ※塩鮭で代用可
いくらしょうゆ漬け…30g
塩・こしょう…各少々
サラダ油…小さじ1
A しょうゆ…大さじ1/2
みりん…大さじ1
酒…大さじ1
青じそ…2枚
大根おろし…お好みで適量
刻みのり…お好みで適量
作り方
1. 青じそはせん切りにする。
2. 鮭ハラスに塩・こしょうをふる。フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、皮目から焼く。
3. 両面を焼いたらよく混ぜたAを加えて煮詰める。
4. 丼にごはんを盛り、3、いくら、1、お好みで大根おろし、刻みのりをのせる。
・ごはんの「1杯」は、丼・カレー・オムライスなどは200gくらい、おにぎり・お茶漬けなどは150〜180gくらいで、食べる量に合わせて調節してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』