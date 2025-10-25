鮭ハラス丼いくらのせ


今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■水曜日の鮭ハラス丼いくらのせ

材料（1人分）

ごはん…1杯

鮭ハラス…100g　※塩鮭で代用可

いくらしょうゆ漬け…30g

塩・こしょう…各少々

サラダ油…小さじ1

A しょうゆ…大さじ1/2

　みりん…大さじ1

　酒…大さじ1

青じそ…2枚

大根おろし…お好みで適量

刻みのり…お好みで適量

作り方

1. 青じそはせん切りにする。

2. 鮭ハラスに塩・こしょうをふる。フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、皮目から焼く。

3. 両面を焼いたらよく混ぜたAを加えて煮詰める。

4. 丼にごはんを盛り、3、いくら、1、お好みで大根おろし、刻みのりをのせる。

・ごはんの「1杯」は、丼・カレー・オムライスなどは200gくらい、おにぎり・お茶漬けなどは150〜180gくらいで、食べる量に合わせて調節してください。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』