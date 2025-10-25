レイカーズが快勝で今季初白星…ドンチッチが49得点、八村塁とリーブスも20得点超え

　10月25日（現地時間24日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズと対戦した。


　レブロン・ジェームズを欠くレイカーズは、敗れた開幕戦と同じ先発メンバー。ルカ・ドンチッチ、ゲイブ・ビンセント、オースティン・リーブス、八村、ディアンドレ・エイトンがスターティングファイブに名を連ねた。


　点の取り合いとなった第1クォーターはドンチッチが大暴れ。次々とシュートを沈めて23得点を挙げれば、八村も3ポイントシュートを決め、36－40と4点ビハインドで最初の12分間を終えた。


　第2クォーター序盤は八村が立て続けに得点を決めると、リーブスやジェイク・ラレイビアなども加点。2点ビハインドで迎えた残り1分8秒からドンチッチが7－0のランを見せ、68－63で試合を折り返した。


　後半はリードを保ちながら、ドンチッチ、リーブス、八村の3人で得点を量産。ジャレッド・バンダービルトやマーカス・スマートといったベンチメンバーもディフェンスで貢献し、ウルブズを突き放した。


　最終スコア128－110で、開幕2試合目で初白星。開幕戦で43得点のドンチッチが49得点11リバウンド8アシストの活躍を見せたほか、リーブスが25得点7リバウンド11アシスト、八村が2本の3ポイントを含む23得点に2リバウンド、エイトンが15得点8リバウンドを記録した。


　なお、レイカーズは27日（同26日）に敵地でサクラメント・キングスと対戦する。


■試合結果

ロサンゼルス・レイカーズ 128－110 ミネソタ・ティンバーウルブズ

LAL｜36｜32｜40｜20｜＝128

MIN｜40｜23｜31｜16｜＝110



