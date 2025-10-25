埼玉県飯能市の北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、開業7周年を記念した特別イベント「メッツァ・ヴァイキング・ウィークエンド 2025」を2025年11月1日(土)・2日(日)に開催する。クリスマスイベント「メッツァの北欧クリスマス2025」の一環として、民族楽器の生演奏や北欧神話のトークイベント、神秘的なルーン占いなど、北欧の人たちの祖先であるヴァイキングの文化を気軽に体験することができる。

【写真】ヴァイキングバトルのデモンストレーション

■民族楽器「口琴」の生演奏＆ヴァイキングバトルのデモンストレーション

ヴァイキングが使っていた民族楽器「口琴(こうきん)」のソロ演奏と、ヴァイキングの戦いのデモンストレーションを披露。バトルの最後には、北欧神話の戦いの神「オーディン」へ雄叫びが捧げられる。

日時：11月1日(土)12時〜12時15分/15時〜15時30分、2日(日)11時〜11時15分/16時〜16時15分(口琴の生演奏のみ)

場所：メッツァアウキオ※雨天時はマーケットホール正面入口

出演：口琴の生演奏　本山知輝(日本ヴァイキング協会)

バトルのデモンストレーション　アダム・ベイェ、ティルサン(ヴァイキング リエンアクター)

料金：鑑賞無料

■ヴァイキングや北欧神話の世界を知るトークイベント

■(1)「ヴァイキングトーク大全：歴史に触れる、生き方を知る」

1000年前のヴァイキングたちが使っていた、本物そっくりの工芸品や道具に触れながら、ヴァイキングの生活や技術について解説を聞くことができる。さらに、2025年もヴァイキング時代の暮らしを再現するスペシャリストがドイツから特別来日。日本ヴァイキング協会との対談形式で、歴史を再現することのおもしろさや奥深さ、そしてヴァイキングの生き様について語り合う。ヴァイキングの「モノ」と「生き方」の両方から、その世界を深く知ることができる。

日時：11月1日(土)13:00〜14:00、2日(日)12:00〜13:00

場所：クラフトビブリオテック

出演：本山知輝、ティルサン　　

定員：20人(当日受付、先着順)

料金：鑑賞無料

トークイベント「ヴァイキングトーク大全：歴史に触れる、生き方を知る」


■(2)「北欧神話の神々と出会う旅」

最高神オーディン、雷神トール、女神フレイヤ……北欧神話はヴァイキングが崇拝していた神さまたちの物語。スウェーデン、ノルウェーを中心に、神々の息吹を感じる観光スポットを紹介しながら、北欧神話の魅力を伝える。1日(土)はヴァイキング時代の格言詩「オーディンの箴言(しんげん)」、2日(日)はルーン文字の神託についても紹介。

日時：11月1日(土)14時〜15時「北欧神話の神々と出会う旅1　スウェーデン、ノルウェーの世界遺産を訪ねて」、2日(日)14時〜15時「北欧神話の神々と出会う旅2　ルーン文字とヴァイキング」

場所：クラフトビブリオテック

出演：杉原梨江子　　

定員：20人(当日受付、先着順)

料金：鑑賞無料

トークイベント「北欧神話の神々と出会う旅」


■神秘の力を宿す24の文字「古代北欧 ルーン占い」

ヴァイキングが伝達手段やお守りに使っていたルーン文字。一つひとつの文字に特別な力があるとされ、ルーン占いとして現代に伝わる。ルーン文字が刻まれた木片を引いて、ルーンからのメッセージを受け取ってみよう。

日時：11月1日(土)・2日(日)10時〜16時

場所：メッツァアウキオ

講師：杉原梨江子、ソレイユ

参加費：相談1件500円

古代北欧 ルーン占い


■ヴァイキングの文化を体験できるワークショップもチェック

■(1)ヴァイキングの盾を作ってシールドウォール(800円)

ダンボールに大きく模様を描いて、世界にひとつだけのヴァイキングシールド作りに挑戦。作った盾を使い、みんなで並んでシールドウォール(盾の壁)の実演発表会も。

制作所要時間：約20分

シールドウォール実演発表会：11月1日(土)15時〜15時30分、2日(日)16時〜16時15分

ダンボールでヴァイキングシールド作り


■(2)ヴァイキングになろう！

普段着の上から気軽に羽織れるフードケープのレンタルを用意。

定員：限定10着(当日受付、先着順)

料金：2時間レンタル1000円、終日レンタル(返却16時まで)2000円　

ヴァイキングになりきろう


ヴァイキングテントで盾かぶと体験(無料)

1000年前の北欧テントで、記念撮影してタイムスリップ気分。盾とかぶとであなたもヴァイキング！

タイムスリップしたみたい!?


■(3)カラフルビーズで作るルーンチャーム(1600円〜)

それぞれ意味がある北欧の古いルーン文字。好きなレザーチャームとビーズを組み合わせて、ネックレスやバッグチャームにできる(価格はビーズの使用数で変わる)。所要時間約20分。

カラフルビーズで作るルーンチャーム


■(4)北欧模様を刻印！レザーキーホルダー作り(1個600円、2個1000円)

カラフルなヌメ革に好きな刻印を打って、自分だけのキーホルダー作り。所要時間約10分。

レザーキーホルダー作り


ヴァイキング模様を織ってストラップ作り　1000円

ヌメ革で作るレザーハンドストラップ　1600円

レザーキーホルダー作り　1個600円、2個1000円

ヴァイキングビーズで作るブレスレットとキーホルダー　1300円

ストラップ作りなども体験できる


■蜂蜜酒「ミード」を特別販売するヴァイキングマーケット

メッツァで暮らすミツバチが集めたハチミツを活用し、埼玉県秩父郡小鹿野町にあるミード専門醸造所「ディアレットフィールド醸造所」の協力のもと、北欧人の祖先・ヴァイキングが愛飲していた世界最古のお酒「ミード」を新たに開発。「ヴァイキング」をテーマにしたハンドメイド雑貨が集まるヴァイキングマーケットにて、希少なミードを90本限定で特別販売する。

日時：11月1日(土)・2日(日)10時〜16時

場所：メッツァアウキオ※雨天中止(日本ヴァイキング協会ブースのみ開催)

メッツァの恵み、黄金のミード酒を解禁


【出店店舗】

日本ヴァイキング協会(ヴァイキングテーマのアクセサリー、革製品、雑貨)

ルーン広場(ルーン文字のビーズアクセサリー、クッキー)

ディアレットフィールド醸造所(蜂蜜酒)

アバラヤ(木製雑貨)

kaori emori(ヒンメリ)

小さな玻璃工房(ガラスアクセサリー)

ヴァイキングマーケット一例


ヴァイキングマーケット一例


■ヴァイキングをイメージした装いで登場！北欧ミュージックライブ

バグパイプがメインのバンド「高山病ハイランダーズ」による北欧ミュージックライブも開催。北欧のヒット曲や伝統曲、アイリッシュ音楽を中心に、ヴァイキングをイメージした衣裳で特別演奏を披露する。

日時：11月2日(日)13時〜13時20分/15時〜15時20分

場所：メッツァアウキオ※雨天時はマーケットホール正面入口

料金：鑑賞無料

高山病ハイランダーズ


■ヴァイキングをテーマにしたフード・グッズも販売

■(1)ヴァイキングパンケーキ(500円)

当時ヴァイキングたちが食べていたライ麦のパンケーキを、古来より伝わるレシピで味わえる。店内で提供する食事との相性も抜群だ。

場所：アリュメール メッツァ店

ヴァイキングパンケーキ


■(2)テラスで乾杯！宴セット(2640円)

ヴァイキングの宴のように、仲間と一緒に骨付き肉とビールで乾杯！好きなオリオンビール2杯、骨付きチキン4個とチーズフランク2本がセットに。

場所：sateenkaari

テラスで乾杯♪宴セット


■(3)ヴァイキングデザインの雑貨

キーチェーン ブルーバイキング　1100円

バイキングマグネット(アソート)1870円

お座りヴァイキングマン2種アソート　3300円

クッキングヴァイキングウーマン(レッド)3630円

場所：北欧雑貨

ヴァイキングデザインの雑貨をお土産に


北欧神話の語りに耳を傾け、民族楽器の生演奏に浸りながら、いにしえのヴァイキングに想いをはせる特別な週末を楽しもう！

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。