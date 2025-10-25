Photo: Yuhei Tokimatsu

普段使いもできて、旅行でもアウトドアでも使えるバッグを探していた。街歩き、電車移動、キャンプ--動いても邪魔にならないバッグが欲しい。

そんなとき、Snow Peakの「ALK Shoulder Bag」（税込14,300円）に出会った。縦型でずれにくく、小さいのに収納力は十分。ショルダーバッグとウエストポーチの切り替えもできる二刀流バッグだ。

ALKは“歩く”を軸にしたライン

Photo: Yuhei Tokimatsu

Snow PeakのALK（A Long Walk）は、その名のとおり“歩く”体験にフォーカスしたシリーズ。登山と日常の境界をまたぎ、街とアウトドアをシームレスに行き来できるデザインと使い勝手を兼ね備えている。

このショルダーバッグもまさにその思想どおりで、軽量で耐候性のある素材選び、動作中に揺れを抑える構造、必要十分の容量が備わっている。ギアらしさを残しつつ、タウンで浮かない質感とカラーも魅力。

ショルダーとウエストの二刀流。ズレないのが正義

Photo: Yuhei Tokimatsu

メインはショルダーバッグだが、他のものとの違いはウエスト紐にあり。キュッと締めることで体からバッグ本体が離れなくなり安定する。小走りや前屈みでの動作でもストレスが消える。

Photo: Yuhei Tokimatsu

また、ショルダーベルトは着脱式。取り外してウエストポーチに切り替えられる。着ている洋服やシーンにあわせて、二刀流で使い回せるのは嬉しい。

小物も迷子にならない。縦型×2気室の整理力

Photo: Yuhei Tokimatsu

バッテリー、小型レンズ、香水にサングラス、ジャケットを入れてもまだまだ余裕のあるメインポケットは2気室。サブポケットには財布やカードケースを入れている。

Photo: Yuhei Tokimatsu

外側のストレッチポケットにはボトルなど立体物を、体側のメッシュポケットにはスマホを。

Photo: Yuhei Tokimatsu

そして前面のバンジーコードが秀逸で、ウィンドブレーカーやキャップを挟むだけで持ち運べるので、「出すのが面倒で結局使わない」を防げる。

Dカンには鍵やイヤホンをぶら下げて、見せる収納を。見た目に反してかなりの収納力を誇る。

雨に強く、軽いのにブレない--“歩く日”の主役になった

Photo: Yuhei Tokimatsu

完全防水ではないが、ハリのある軽量リップストップに止水ジップは、にわか雨でも開口部からの侵入を抑え、多少の雨くらいなら問題なし。街歩きでもアウトドアでも安心だ。

Photo: Yuhei Tokimatsu

小ぶりな見た目で取り回しがよく、2気室とアウトドアブランドらしいドローコードなどの外部積載で必要十分に持ち運べる。

これからコートやダウンなど羽織る季節は、ボディバッグよりショルダーの方が何かと扱いやすいので、デザインと機能を兼ね備えたALK Shoulder Bagは最適。

日常も趣味のアウトドアでも、すでにヘビーユースしている一軍バッグだ。