27歳年上のファンと結婚したことで話題となった元アイドルでタレントの幸巴（ゆき・ともえ、23）が25日、都内で自伝コミックエッセイ「推しが妻になりました」（玄光社）の発売記念イベントに出席。ファンとの結婚を経て、リアルな感想を語った。

同作は実話を元にしたフィクションとして再構成されたもので、幸自らが漫画の執筆を担当。主人公で夫の「みっちゃん」と幸の出会いから結婚までの軌跡を描く。

幸は今年5月に第1子男児出産を発表。妊娠中の執筆を振り返り、「つわりやおなかの張りと闘いながら描くのが、一番大変でした。主人の協力もあって、描ききることができてよかったです」と充実感を口にした。

報道陣から「ファンと結婚したメリットとデメリットは？」と聞かれると、「メリットは、めちゃくちゃ大切にしてくれます。どんなわがままを言っても許してくれるし、凄く幸せ」とうっとり。一方で「オタクってアドバイスしてきたりしてくるんですけど、そういう癖が抜けなくて」と、夫のファンならではの一面をぶっちゃけ。「“ともえ、こうした方がいいんじゃない？”とか口うるさく言ってくるのは、“うっとうちいたん”だなと思います」と自身の口癖に絡めて笑わせた。