¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÎ¥ÀÊ¤·¤¿½÷À¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¡Ö¤ª¼êÀö¤¤¡©¡×¶Ã¤¤Î²óÅú¤ËÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê74¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
¤µ¤À¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤µ¤À¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç»þ¡¹¡¢¡Ø»ä¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏCDÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤µ¤À¤Ï¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤À¤Ï¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÍ¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é3¶ÊÂ³¤±¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Ñ¥Ñ¥Ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢²Î¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËºÇÁ°Îó¤Î½÷À¤¬Î©¤Ã¤ÆÄÌÏ©¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ï¤±¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤Ç»ß¤á¤¿¤Î¡£¡Ø»ß¤á¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ª¼êÀö¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¡£¥Õ¥Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤½¤Î¿Í¤¬¡Ø²Î¤ÏCD¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Î¹ÔÆ°¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¤ÈÀä¶ç¡£¤µ¤À¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤¢¤³¤Î¿Í¤Ï¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤ò¤·¤Æ¡£3¶Ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤À¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£CDÇä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£