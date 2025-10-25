お笑いタレント東野幸治（58）が25日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。再就職するなら「幼稚園の先生」と語り、庄司智春（49）、藤本美貴（40）夫妻を驚かせた。

番組では「ミキティ庄司が選ぶ！料理＆名場面大放出SP」が放送された。東野が出演した回では東野が孫と接する様子を語った。

庄司は「おじいちゃんですよね」とふると、東野は「そうそう。今度の正月は帰ってくるから楽しみやなって感じ」と語った。庄司が「全然イメージ湧かないよね」と話すと、藤本も「湧かない」と共感した。

東野は「みんなが思うより全然普通の感じで（やっている）」と明かし、藤本から「ヘェイ！（子どもと遊ぶジェスチャー）とかやるんですか」と聞かれると、東野は「全然やるよ。『わっしょい。わっしょい』とか」と動きを交えて孫と遊んでいる様子を明かした。

正月には娘と4歳の孫が海外から帰ってくるといい、東野は「上の娘と孫も来るし。下の娘も帰ってくる。雑魚寝みたいな感じになる」と明かし、自身は「（ベッドは）娘と子どもたちで使うから、俺と次女でリビングの隅で追いやられるように寝る」と明かした。

東野は「俺ホンマに、60歳から再就職何がしたいかって言ったら、幼稚園の先生になりたい」と語った。

藤本はこの放送を振り返り「よかったな。東野さんって血が通っていたんだって。“アンドロイド東野”ってイメージだったけど。血が通ったおじいちゃんなんだって」と笑った。