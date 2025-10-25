小原正子、長男が作った“渋い”スイーツに家族が絶賛「んま〜っ！！！！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が23日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが手作りしたスイーツを家族が絶賛したことを明かした。

この日、小原は「兄弟は、定期的に学校から料理本を借りてきます」と切り出し「昨夜は誠希千がお菓子づくり」と誠希千くんがお菓子作りに挑戦したことを報告。和菓子が好きだという誠希千くんが作った「水ようかん」の写真を公開し「チョイス しぶっ！」とお茶目につづった。

翌朝、家族で試食したといい、次男・誠八くんの反応について「んま〜っ！！！！おかわりするくらい きにいってました」と大喜びだったことを写真とともに紹介。作った誠希千くん自身は「真剣に味の批評していましたー」と明かした。

また、長女・こうめちゃんについては「あんまり食べないだろうととりわけを少しだけにしたのですが おかわり！がむしゃらに食べていました」と予想に反して食いつきが良かったことを報告。「誠希千ありがと！！！まるで誠希千のように素朴で優しい美味しい水ようかんでした」と感謝と称賛の言葉を送った。

最後に、子どもたちが登校・登園した後「お父さんも美味しそうに食べてました！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木も手作り水ようかんを味わっていたことを明かし、ブログを締めくくった。