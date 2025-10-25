◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

２９位で出た渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７４で通算１オーバーでホールアウトした。スタートの１０番でダブルボギーを喫し、悪い流れのまま一日を終えた。

「耐えるゴルフが多かったなかで、やっと来てくれた１５、１６番のチャンスを外してしまった。どちらかが入ってくれていたら流れが変わりそうだったし、１番も１メートル半を外してしまった。なかなか流れを変えられなかった」と肩を落とした。

１０番の第１打は右ラフにつかまった。球の後ろに長めの草が生えており、第２打はうまく捉えることができずに左のバンカーの壁近くへ。第３打をグリーン左手前のバンカーに入れ、４オン２パットを要した。「今日はラフの入る所が、かなり深い所が多くて。ついていないラフの場所だなっていう所が多かった。フェアウェーに置ければいい話なんですけど」と振り返った。

その後もグリーンを捉えることができない展開が続いたが、パーでしのいだ。１５番パー５では、ティーショットを打った直後に天を仰いだ。セカンド地点に到着すると、今度は思わず声が漏れた。深いラフにすっぽりとボールは埋まっていた。９番アイアンで出し、１６０ヤード残った第３打をピン手前５メートル弱につけたが、入らず再び天を仰いだ。

「パッティングは昨日の後半よりはすごく良くなってきたと思いたいし、思ってはいる。それがバーディーチャンスだったり、バーディーにつなげられるように頑張りたい」と最終日へ気持ちを切り替えた。