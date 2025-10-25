◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ 11―4 ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、32年ぶり出場の地元ブルージェイズがドジャースを11―4で破って先勝した。

2点を先行されて迎えた4回、6番バーショがド軍左腕スネルから同点弾。2ー2の6回に無死満塁から7番クレメントの適時打などで3点を勝ち越すと、バージャーがWS史上初となる代打満塁本塁打を叩き込んだ。さらにこの回、5番カークが2ランを放ち、WS歴代3位の1イニング9得点で試合を決めた。

打線が上位から下位までまんべんなく14安打を放っての快勝。「チーム全員の勝利では？」と問われたブルージェイズのシュナイダー監督は「まさにそういう感じだ。チーム全員に本当に感謝してる」とうなずき、6回の猛攻を「ボー（ビシェット）の四球から始まって、そこからヒットが出て、どんどんつながっていった。全員が見事な打席を見せてくれたよ」と振り返った。

ポストシーズン（PS）で絶好調だったド軍先発の左腕スネルに対し、「球数を投げさせる」ことを徹底したという。初回2死満塁の先制機はバーショが中飛に倒れたが、「スネルに29球投げさせた。空振りは少なく、狙い通りのアプローチだった」と分析。「いつかは失投が来るだろうと思ってて、（4回は）バーショがそれを逃さなかった。6回もみんなが良い打席を重ねて、その勢いのままブルペンにもプレッシャーをかけられた」と納得の表情を見せた。

6回の猛攻は通算221勝の41歳右腕シャーザーも「あんなイニングはワールドシリーズでもなかなかない」と明かしていたそうで、指揮官は「ベンチから見てても鳥肌ものだったよ」と笑顔。スネル対策として2番で先発させた右打者のシュナイダーに代わるバーガーが満塁弾を放ったが、「バーグ（バーガー）には最低でも犠牲フライを期待してたんだ。（左投手の）バンダに代わったところでブラディ（ゲレロ）が控えてたしね。だけどバーグは全く動じなかった。甘い球を逃さず仕留めた。あれは期待以上の結果だったし、あのイニングを見届けられたのは最高だった」と感心した表情で話した。