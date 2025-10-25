今年の新米の収穫量は、去年より約63万トン増える見通しです。日本テレビはより詳細に実態をつかむため、全国の生産者へアンケートを実施しました。全体として増産が成功しているようですが、価格は高止まりしています。その背景と今後の推移を考えます。

■時期・対象は…“コメ券”どうなる？

「23日、農林水産省の鈴木大臣がコメの価格高騰への対応として、報道陣にコメ券の導入に意欲を示して話題になりました。時期や金額は明言していませんが、配布の対象としては子育て世帯、年金で暮らす高齢者などを挙げています。24日、改めて説明がありました」

「必要な地域において、すでに重点支援（地方）交付金で対応しているところもあるわけなので、そうした地域をこれからも物価高対策の中で後押ししていくという趣旨で申し上げたものであります」

■ポイント還元やギフト券発行も

「すでにある交付金の範囲内で、自治体が行う物価高騰対策を後押ししたい考えだということです。例えば、このような自治体の取り組みを参考にするとみられています」

「千葉・市川市で交付金で行っているのが、ポイント還元です。市内の加盟店で使えるキャッシュレス決済のデジタル地域通貨『ICHICO』（イチコ）を使ってお米を買うと、30%分のポイントが還元されるという取り組みです」

「7500万円の予算がなくなり次第終了ということですが、予算の枠はまだ半分ほど残っているということです」

「続いて東京・台東区。区の財源で行っているものですが、家計の負担を助けるために区内の全世帯に、『全農おこめギフト券』が24日から順次発送されるということです。金額は1枚440円分×10枚ということで、1世帯4400円分です」

「お子さんがいる世帯や、3人以上の世帯には倍の8800円分が配られます」

「4400円分はお米5キロをスーパーで買えるくらいの価格ですし、18歳以下の子どもがいる世帯などが倍になるのは、かなり助かるという家庭は多いかもしれないですね」

「（コメ価格が）前に比べて1000円から2000円くらい上がっていることを考えると、かなりの足しになるのではないかなと感じます」

■生産者アンケート…収穫量は？

「そもそも今、お米はどれくらいとれているのか、これからどれくらいの価格になるのか、皆さん気になっていると思います」

「まずは新米の収穫量についてです。去年は約652万トンとれましたが、今年は63万トン増える見通しだと、政府は10月発表しました。去年から1割くらい増えるということですが、日本テレビはもう少し詳しく、生産者の皆さんにアンケートを実施しました」

「生産者とつながりがある直販サイトの『食べチョク』、そして農業の情報サイトの『マイナビ農業』の2つの企業のご協力をいただき、全国172のコメの生産者に、収穫量が去年と比べて増えたか減ったかを聞きました」

「結果は、去年より『増えた』と答えたのが83、『減った』と答えたのが34、『変わらない』と答えたのが44、『分からない』が11ということで、増加が全体の半数近くを占めました。生産者の皆さんからコメントもいただきました」

「『コメが高く売れそうだから今年は増産しました』といった声や、その一方で『小規模農家が急減するとともに、農業の大規模化が限界を迎えていて、これ以上の増産というのは難しい』という声も聞かれました」

「調査に協力したマイナビ農業責任者の横山拓哉さんは『調査結果から、コメの“でき”も去年より改善している、増産に成功していることは間違いない』と言います。コメ自体は増えるとみてもいいかもしれませんね」

「農家の皆さんが努力してくださっているおかげで今年は1割増しとなると、その分価格も少し落ち着くのかなという期待もありますが…」

■スーパーの店頭価格は高止まり

「経済の原理で言えば、増えれば安くなると多くの皆さんは考えると思います。ただ、コメの価格はどうですか？」

「新米が流通して結構たちますが、あまり変わらないですね。高止まりしている印象です」

「変わっていないですよね。数字を見てみます。24日にスーパーでの価格が発表されましたが、5キロあたり4251円です」

「変わらない、横ばいというイメージですね」

「お米が増えているのに、どうして高止まりしているのか。アンケートでは消費者に販売される前の段階、つまり生産者が卸などへ販売した価格について、生産者に聞きました。60キロ（1俵）の玄米で、一番多いのが『3万円〜』です」

「去年10月の卸売業者の取引価格の平均は、2万3820円でした。1万円以上価格を上げて販売されているケースが多いと分かります。卸などへの販売価格で1万円近く上がっているということは、どういうことが考えられますか？」

「その分、私たちへの販売価格も上がる…」

「そうですよね。卸の皆さんからすれば、高く買っているんだから安く売るわけにはいかないですよね。我々のもとに来るお米も値段が上がってしまうのは至極当然な話です。ただ、十分お米があるのに、なぜ高く取引されたのでしょうか」

■専門店「流通価格には反映されず」

「コメの流通に詳しい、日本国際学園大学の荒幡克己教授は『民間業者やJAなどが、今年もお米がないんじゃないか？という不安感から、7〜9月頃にかけて集荷合戦をした。集荷をするためには高いお金を提示しなくてはいけません」

「集荷合戦をすれば値段が上がっていってしまうので、結果、これまでよりも高値の状態で取引されてしまったということです。『うちもお米欲しいですよ』『お米買いますよ』とやっているので、去年よりもグッと上がってしまったということにつながります」

「都内のコメ専門店は『コメはたくさんあるけど、流通価格には全く反映されていない』と言います。価格を変えられずに販売が続いているというのが現状のようです」

「集荷合戦の時期を見ると、出荷する前に早くも『買いますよ』という競りのような形で価格が上がっていくわけですね。となると収穫量が反映されないのが理解できました」

「業者の皆さんも売るものがないと困るので、お米をなんとか手に入れたいという気持ちの表れなんでしょう。では今後、価格は下がる可能性があるのでしょうか？」

「荒幡教授は『あまりにコメの流通量が過剰になれば、小売りで売り急ぐ動きが出て、年明けから春先にかけて値下げがあるのではないか』と言っています。あふれてしまっていれば、売らないとはけませんから、安くなるのではないかということです」

「ただ、調査からも分かる通り、すでに高値で買い取られています。調査に協力した企業の担当者は『高く買っているものを安く売るということは、JA・卸・スーパーなのか、誰かが身を切って安くしていかなければコメが流れない状況になるだろう』と話しています」

「自分のところでなかなか損をしたくないと思うかもしれませんが、どこかでお米がだぶついてしまうと、誰かがその身を切るしかないのではないか、という分析をしています」

「今回のアンケートの中で、コメの生産者からは、『物価全体が上がっている中で資材の調達、そして生産者の日々の生活を維持するためには、収入の増加が不可欠だ』という声がありました」

「これまでずっと、適正な価格がいくらなのかと言われていました。消費者が手に取りやすくなる価格になることを期待する一方、持続可能なコメの生産ということになると、生産者の生活を守るための適正な価格が求められます」

（10月24日『news every.』より）