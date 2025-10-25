シンガー・ソングライターさだまさし（74）が25日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にゲスト出演。自身の誕生日にまつわる思い出を語った。

さだはパーソナリティーの和田アキ子と同じ4月10日生まれで、この日は誕生日にまつわるエピソードを披露した。さだは、同じ誕生日の映画評論家の淀川長治さん、放送作家の永六輔さん、イラストレーターの和田誠さんと合同誕生会を開いたことがあるといい「一緒に誕生会やったんです。ご存命中にね」と回想。「おすしを食べながらいろんな話をしようと。ところが和田さんとか永さんがなぜか僕のコンサートトークに詳しくて。『まさし、あの話淀川先生にしてあげろ』って言うから、ひとネタやるじゃないですか。先生がアッハッハッハって喜ぶわけ。『まさし、次はなんとかで』って、僕1貫も食べてないんですよ。3時間」と苦笑した。

その場を盛り上げたのちに、自身は仕事のため先に退席。さだによると「（自分が）いなくなった後に、淀川先生が『愉快な人だね〜。あの人何する人？』って聞いたっていうの」と淀川さんから認知されていなかったことに苦笑い。「すぐ永さんからはがきが来て『まさし、君はまだ無名です』って。それで、ああ頑張らなきゃと思ったんですけど」と笑っていた。